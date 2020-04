Die Geschichte könnte weitergehen: Spieler des Shooters Call of Duty: Modern Warfare waren erstaunt, als Alex in der dritten Season zurückkehrte. Freude und Besorgnis liegen hier aber eng beieinander. Denn hätten sich die Entwickler diese Story-Entwicklung nicht besser für ein Sequel zum Actionspiel aufheben sollen, anstatt diese Enthüllung im Multiplayer-Modus vorzunehmen?

Über Twitter hat sich Narrative Director Taylor Kurosaki von Infinity Ward zu Wort gemeldet und beruhigt die Fans etwas. Er schreibt:

"Seid unbesorgt. Wir nehmen nichts vorweg von dem, was noch kommt. Es gibt noch genug Raum für Sequels."

Was kommt als Nächstes?

Die Aussage von Taylor Kurosaki sollte im Übrigen nicht als Bestätigung verstanden werden, dass wir tatsächlich eine Fortsetzung zu CoD: Modern Warfare bekommen. Er will damit nur sagen, dass es Möglichkeiten gibt, die Geschichte weiterzuerzählen.

Auf Modern Warfare 2 müssen wir warten: Es scheint also so, als würde die Rückkehr von Alex für eine mögliche Fortsetzung der Story von Call of Duty: Modern Warfare keine oder nur eine sehr geringe Rolle spielen. Es dürfte sowieso noch eine ganze Weile dauern, bis wir ein Call of Duty: Modern Warfare 2 bekommen oder wie eine mögliche Fortsetzung auch heißen mag.

Denn zunächst mal ist das Entwicklerstudio Treyarch in diesem Jahr dran und veröffentlicht ein neues Call of Duty, das Gerüchten zufolge ein Reboot der Black-Ops-Reihe zu werden scheint. Wann wir dann mit einem weiteren Spiel zu Modern Warfare rechnen können, ist unklar.