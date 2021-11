Call of Duty: Vanguard - Zombies-Fans sind schwer enttäuscht und fordern Geld zurück

Falls ihr Call of Duty: Vanguard nur für den Zombies-Modus kauft, solltet ihr es euch vielleicht nochmal überlegen. Das schreiben aktuell zumindest viele enttäuschte Fans ins Netz. Im Subreddit wird sogar dazu aufgerufen, die Vorbestellungen kollektiv zu canceln oder gemeinsam das Geld zurückzuverlangen. Dem Modus würden essentielle Features fehlen und er stelle einen absoluten Tiefpunkt der Serie dar, heißt es in einigen Posts.

CoD Vanguard ist da und der Zombie-Koopmodus kommt bei vielen wohl nicht gut an

Worum geht's? Die meisten Call of Duty-Titel haben einen Koop-Modus im Gepäck, der euch gemeinsam gegen Zombies antreten lässt. Um die actionlastige und spaßige Unterhaltung hat sich über die Jahre eine eigene Community und Fangemeinde entwickelt, die jeden neuen Teil, jede Map und alles Drumherum stets kritisch beäugt. Oft ist die Freue kurz nach Launch groß und flacht dann mit der Zeit ab. Dieses Mal sieht es aber ein bisschen anders aus.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Zombies-Fans sind enttäuscht: Wer jetzt einen Blick in den CoD Zombies-Subreddit wirft, findet vor allem viele enttäuschte Posts von Fans, die sich mehr erhofft hatten. Fast durch die Bank alle sind unzufrieden oder zumindest ernüchtert. Das, was CoD Vanguard aktuell zum Launch für Zombie-Jäger zu bieten hat, scheint den allermeisten bei weitem nicht auszureichen.

Was wird kritisiert? Die Kritikpunkte fallen recht vielfältig aus. Vor allem scheint es insgesamt einfach zu wenig Content zu geben. Einige Kernfeatures fehlen komplett, wie zum Beispiel eine rundenbasierte Map, die früher Standard war, oder eine Wunderwaffe. Auch die Pack a Punch-Camos fehlen, genau wie Easter-Eggs und Scorestreaks. Neue Perks, Ammo-Mods oder Field Upgrades suchen Fans ebenfalls vergeblich.

Hier findet ihr eine List mit vermeintlichen Downgrades und entfernten Features im Vergleich zum Zombie-Modus von CoD Black Ops Cold War:

Absoluter Tiefpunkt, klagen Fans: Die Enttäuschung äußert sich in haufenweise Memes und Streamer*innen wie Milo sprechen sogar Warnungen aus, CoD Vanguard nicht nur für den Zombiesmodus zu kaufen.

Einige Zombies-Spieler*innen rufen sogar dazu auf, Vorbestellungen zu canceln oder das Geld zurück zu fordern.

Offenbar scheinen sich die meisten Call of Duty: Zombies-Fans einig zu sein: Das, was hier zum Launch geboten wird, ist zu wenig. Es gibt zwar auch ein paar einsame positive Stimmen, aber die negative Kritik scheint deutlich zu überwiegen. So sehr, dass jetzt schon davon gesprochen wird, es handele sich um die schlechteste Rezeption eines Zombie-Modus' beim Launch, den das Franchise je gesehen habe.

Wann kommt da mehr?

Es dauert wohl noch eine ganze Weile, bis wir im Zombies-Ableger eine richtige Hauptquest, neue Maps und Easter-Eggs erleben können. Im Dezember startet zwar offiziell Season 1 von Call of Duty: Vanguard, aber neuer Zombie-Content könnte erst mit Season 2 kommen, also wohl eher erst nächstes Jahr.

Call of Duty Vanguard erscheint heute, am 5. November 2021. Der neue Activision-Shooter von Sledgehammer kommt sowohl für PS4 und Xbox One als auch für PS5 und Xbox Series S/X und den PC auf den Markt. Wir arbeiten mit Hochdruck an unserem Test, der zum Teil heute schon online gehen wird. Mehr dazu findet ihr hier.

Habt ihr den Zombies-Modus schon ausprobieren können? Wie gefällt er euch?