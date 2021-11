CoD Vanguard Trophäen-Leak: Die Kampagne könnte eurer Platin im Weg stehen

Noch vor dem Launch von Call of Duty Vanguard wurde die vollständige Trophäen-Liste für Activisions neuesten Shooter geleakt. Große Ausreißer gibt es bei den Erfolgen keine, aber CoD bietet euch auch in diesem Jahr ein breites Paket an Inhalten, und entsprechend lange wird es dauern, die Platin-Trophäe freizuschalten.

Das erwartet euch bei der Trophäen-Jagd in CoD Vanguard

So viele Trophäen gibt es: Insgesamt könnt ihr in CoD Vanguard 45 Trophäen bzw. Erfolge sammeln. Diese teilen sich in 32 Bronze-Trophäen, zehn Silber-Trophäen, zwei Gold-Trophäen und eine Platin-Trophäe (via wooco). Um sie euch alle zu schnappen, müsst ihr die Kampagne, den Multiplayer und den Zombie-Modus ausgiebig zocken.

Das könnten die höchsten Hürden werden: Auf den ersten Blick scheinen die meisten Erfolge mehr oder weniger automatisch freigeschaltet zu werden, wenn ihr Vanguard zockt. Nur einige Trophäen, wie das „F-Meme“ (eine Anspielung auf „drücke F, um Respekt zu zollen“), für das ihr euch selbst in die Luft sprengen müsst, könntet ihr so verpassen.

Im Zombie-Modus müsst ihr 10.000 Untote schnetzeln und auch im kompetitiven Multiplayer gibt es eine ganze Liste an ToDos. Wirklich hart wird aber nur die Kampagne, denn diese müsst ihr für Platin auf der höchsten Schwierigkeitsstufe abschließen.

Alle Vanguard-Trophäen in der Übersicht

Platin

Die Geburt der Spezialeinheiten: Holt euch alle Trophäen in Call of Duty: Vanguard.

Gold

Die Speerspitze: Schließt die Kampagne von Call of Duty: Vanguard auf der Schwierigkeitsstufe Veteran ab.

Krasse Fähigkeiten: Erreicht im Mehrspieler Level 55.

Silber

Phönix in der Asche: Schließt die Kampagne von Call of Duty: Vanguard auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe ab.

Berggipfel: Erreicht im Mehrspieler-Modus die Maximalstufe mit einem Operator (nur Operator aus dem Grundspiel).

Bling-Profi 2.0: Erreicht die Maximalstufe mit einer Waffe (nur Waffen aus dem Grundspiel).

Durstlöscher: Trinkt in einer Sitzung aus allen 5 Dämonbrunnen.

Kalt wie Eis: Eliminiert im Nahkampf 10 Zombies, die durch das Frostschuss-Artefakt verlangsamt wurden.

Todeshändler: Eliminiert 2.500 Zombies mit einer Waffe auf Pack-a-Punch-Level 3.

Gevatter Tod: Eliminiert 10.000 Zombies.

F: Sprengt euch in der Kampagne mit eurer eigenen Granate.

Nicht deine gute Fee: Werft in der Kampagne 15 Granaten zurück, die eure Verbündeten getötet oder verletzt hätten.

Wäre nicht ohne euch möglich: Seht euch die Credits bis zum Ende an.

Bronze

Hab ich sie?: Erzielt in der Kampagne 15 Abschüsse durch blindes Feuern.

Munitionsgeier: Plündert in der Kampagne 15 feindliche Leichen innerhalb von 3 Sekunden nach dem Töten

Man muss alles ausprobieren!: Tötet im Verlauf der Kampagne Feinde mit 15 verschiedenen Waffen.

OH YEAH!: Geht in der Kampagne mit einem Taktiksprint durch 5 zerstörbare Wände.

Bestimmer: Gebt als Arthur euren Verbündeten 15 verschiedene Befehle.

Schüsse der Nachtigall: Tötet als Polina 15 Feinde sofort nach dem Verlassen einer Kriechsektion.

Geschärfte Sinne: Eliminiert als Wade 15 Feinde mit seiner Fokus-Fähigkeit.

Gemischte Tüte: Erlangt als Lucas mit 4 verschiedenen Primärausrüstungen jeweils 3 Abschüsse.

Fahrkartenkontrolle: Eliminiert in „Phönix“ 15 Feinde, während ihr auf einem Waggondach stehst.

Vorsicht vor Zügen: Erschießt in „Phönix“ einen Fahrer, dessen Laster voller Soldaten ist.

Taten sagen mehr als Worte: Beschützt Evans in „Operation Tonga“ mit schnellen Reflexen.

Verluste-Verhinderer: Werft in „Operation Tonga“ als Deckung für den Angriff Rauch aus dem Panzerabwehrgraben.

Auf dem Weg zur Legende: Beschützt die Partisanen in „Stalingrad“ ohne einen einzigen Fehlschuss.

Feuerregen: Werft in „Stalingrad“ einen Molotow-Cocktail auf ein Halbkettenfahrzeug.

Langsam aber tödlich: Helft in „Die Schlacht um Midway“ 5 gefährdeten Verbündeten während des Luftkampfes.

Ducken und abtauchen: Verhindert während des 1. Sturzflugs in „Die Schlacht um Midway“, von Kugeln getroffen zu werden.

Unantastbar: Lasst euch in „Numa-Numa-Pfad“ nicht vom Scharfschützen treffen.

Überlebenskünstler: Findet Mateo in „Numa-Numa-Pfad“, ohne eine Kugel abzufeuern.

Raubvogel: Tötet in „Lady Nachtigall“ 5 Scharfschützen über das Feld hinweg, ohne von ihnen getroffen zu werden.

Hinter dir: Schaltet in „Lady Nachtigall“ Steiners gesamte Truppen im Warenhaus nur im Nahkampf aus.

Das ist definitiv kein Messer: Schießt den Stuka in „Die Ratten von Tobruk“ mit einer Pistole, Granate oder Rakete ab.

Rattenfänger: Führt in „Die Ratten von Tobruk“ die Ratten durch die Wüste, ohne entdeckt zu werden.

Bleibender Eindruck: Lasst euch in „Die Schlacht von El Alamein“ von einem Panzer überrollen.

Das wird schon, Mann: Erzielt bei der letzten Verteidigung in „Die Schlacht von El Alamein“ 2x so viele Abschüsse wie Des.

Verbündete gemeinsam stark: Setzt in „Das Vierte Reich“ Führungsbefehle ein, um beim Ausschalten eines Todesjägers zu helfen.

Ordnung im Chaos: Spielt die Mission „Das Vierte Reich“, ohne auf Verbündete zu feuern.

Hallo da!: Schließt euch im Mehrspieler-Modus einem Clan an.

Pakt mit dem Teufel: Rüstet 3 Pakte aus.

Bäckerdutzend: Opfert 13 Herzen.

Schockierendes Verhalten: Eliminiert 10 Zombies, die durch das Energiemine-Artefakt Schaden erlitten haben.

Fluchtkünstler: Betretet mit dem Ätherschleier-Artefakt 5-mal den Ätherschleier bei unter 25% Gesundheit.

Heißblütig: Eliminiert 10 Zombies, während euer Schaden durch das Feuerring-Artefakt gesteigert ist.

Der Launch-Trailer stimmt euch auf Vanguard ein:

Weitere aktuelle News zu Vanguard:

Vanguard-Launch steht kurz bevor

Schon sehr bald könnt ihr euch in Call of Duty Vanguard selbst auf die Jagd nach Trophäen und Erfolgen machen, denn der Shooter erscheint bereits morgen, am 05. November, für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Wenn ihr euch pünktlich in die Schlacht begeben wollt, solltet ihr den Preload schon jetzt auf die Konsole eurer Wahl herunterladen. Die Datei wurde von Activision bereits bereitgestellt, die Dateigrößen bewegen sich je nach Plattform zwischen 55 und 64 GB.

Habt ihr die Platin-Trophäe für Vanguard im Visier?