CoD Warzone: Neue Vanguard-Map ist eine tropische Insel und so sieht sie aus

Wir wussten bereits, dass Activision und Raven Software mit dem Release von Call of Duty: Vanguard eine neue Map für Warzone geplant hatten. Nun wurde der Battle-Royale-Schauplatz mit einem Teaser offiziell angekündigt. Es handelt sich um eine tropische Insel im Pazifik:

"Wir begeben uns in den Pazifik, mit einem neuen Spielplatz und brandneuen Points of Interest. Spieler werden die üppige Natur der Insel durchstreifen und sich einen Weg durch viele extrem coole Orte bahnen, während sie sich mit Freund und Feind bekriegen."

Das ist die neue Warzone-Map

Als erstes springt natürlich der neue Look ins Auge. Die vielen grünen Bäume und die natürliche Umgebung setzen sich ganz klar von dem grauen Schlachtfeld Verdansk ab. Natürlich wird sich die Topographie aber auch auf das Gameplay auswirken. In den Twitter-Kommentaren äußern viele Fans die Befürchtung, der dunkle Dschungel könnte zum campen einladen. Ein Problem, das CoD nicht zum ersten Mal plagen würde:

Anpassungen an Vanguard: Die Pazifik-Map entsteht in der Vanguard-Engine, einer modernisierten Version der Modern Warfare-Engine. Auf diese Weise soll es kein Problem sein, die Waffen und Items aus dem neuen CoD auf die Warzone-Map zu übertragen. Ob es die Zerstörungs-Technologie aus Vanguard auch auf die Pazifik-Karte schaffen wird, ist momentan noch nicht bekannt.

Wann erscheint Warzone Pazifik?

Einen genauen Erscheinungstermin gibt es für die neue Warzone-Karte noch nicht, aber wir können den Release einigermaßen einschränken. Klar ist, dass die Map nach Vanguard kommt, das am 5. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint. Und wir wissen, dass sie noch 2021 kommen soll. Ein Release Ende November oder Anfang Dezember erscheint also realistisch.

Was haltet ihr von der neuen Warzone-Map?