Nach Stray bekomme ich nicht genug von Katzen-Spielen und dieses PS4-RPG für 2,59€ befriedigt meine Sucht

Ihr seid mit Stray bereits durch und braucht jetzt unbedingt mehr Katzen-Spiele? Da gibt es Abhilfe, denn im PlayStation Store ist momentan ein Spiel im Angebot, das ebenfalls ein Kätzchen in der Hauptrolle bietet. Im Gegensatz zu Stray ist Cat Quest jedoch ein waschechtes Rollenspiel, das auch noch in einer Open-World angesiedelt ist. Wenn ihr euch den Titel in den nächsten drei Wochen für eure PS4 oder PS5 holt, bekommt ihr satte 80 Prozent Rabatt.

Cat Quest ist ein lustiges Open-World-RPG

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: PS4, Switch, PC

Darum geht es: Mit Stray ist gerade eben ein Spiel für die PlayStation erschienen, dass uns in das Fell einer Katze schlüpfen lässt, um ein spannendes Abenteuer zu erleben. Für einen Indie-Titel hat das Spiel durchaus einiges zu bieten, ist aber in unter zehn Stunden zu schaffen. Doch was tun, wenn die Reise vorbei ist? Etwa wieder als langweiliger Mensch spielen? Das muss nicht sein, denn mit Cat Quest gibt es einen Ausweg.

Das ist Cat Quest: Cat Quest beschreibt sich selbst als „Open-World-RPG, das in der pfotastischen Welt der Katzen angesiedelt ist!“ Als Vierbeiner machen wir uns auf die Suche nach unserer „gekatznappten“ Schwester und durchstreifen dabei den Kontingent Felingard, der voll ist von „schnurrenden Katzrakteren, Geschichten und Wortspielen“.

So spielt sich Cat Quest: Bei der offenen Spielwelt von Cat Quest braucht ihr jetzt nicht gleich an Skyrim oder Zelda: Breath of the Wild denken. Stattdessen handelt es sich um eine Overworld-Map, auf der ihr euch frei bewegen dürft. Das beinhaltet auch Gespräche, Kämpfe und das Erledigen von Aufgaben.

Beim Gameplay bietet Cat Quest alles, was ihr von einem RPG erwarten könnt. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die vielen verschiedenen Monster mit Nahkampfwaffen oder Zaubern attackiert. Für gewonnene Auseinandersetzungen winken XP, die eure Katze immer stärker werden lassen. Erfüllt für die Bewohner des Kontinents Aufgaben, erkundet Dungeons und findet massig Loot.

Jonathan Harsch Da Stray bei PS Plus erschienen ist, habe ich es direkt gezockt und war komplett begeistert. Katzen gibt es viele in Spielen, doch noch nie gab mir ein Titel wirklich das Gefühl, in der Haut eines der Felltiere zu stecken.



Ein solches Erlebnis bietet Cat Quest nicht. Aber wer unbedingt weitere Abenteuer mit einer Katze erleben will, ist hier genau richtig. Und für Rollenspiel-Fans wie mich bringt der Titel seine ganz eigenen Stärken ein. Vor allem für die heißen Sommertage ist Cat Quest ideal, denn der Gameplay-Loop ist simpel und macht Spaß, ohne dass ihr zu sehr ins Schwitzen kommen werdet.

Meint ihr, Cat Quest kann mit dem tollen Stray mithalten?