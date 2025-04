Clair Obscur Expedition 33: Luminas und Pictos haben wir erst viel zu spät richtig genutzt - Macht nicht denselben Fehler!

Bei Pictos lohnt es sich, zweimal hinzuschauen!

Clair Obscur: Expedition 33 bringt ein ziemlich cleveres Perk-System mit. Rüsten wir sogenannte Pictos aus, bekommt der Charakter direkt einen als "Lumina" bezeichneten Vorteil, wie beispielsweise 25% mehr Bruchschaden.

Haben wir vier Kämpfe mit den Pictos gewonnen, bekommen wir die Perk als Lumina, die wir auch dauerhaft für Luminapunkte und unabhängig von den begrenzenten Pictos-Slots ausrüsten können.

Beim Ausrüsten von Pictos und Luminas haben wir aber viele Spielstunden lang eine Strategie genutzt, die gar nicht so vorteilhaft ist. Pictos haben nämlich einen weiteren Effekt, der sich anfangs leicht unterschätzen oder sogar komplett übersehen lässt.

Diesen Fehler haben wir bei Pictos gemacht

Wir haben bei Pictos am Anfang nur auf die Perks geachtet, also die Vorteile wie beispielsweise den genannten Bruchschaden, mehr AP zu Kampfbeginn oder dass Heilfarben auch Statuseffekte heilen. Daneben bringt jedes Picto aber auch einen Stat-Boni mit (etwa auf Gesundheit und Verteidigung) – und die solltet ihr auf keinen Fall ignorieren, denn die haben es in sich!

Das Stufe 13 Picto gibt 599 Punkte auf Gesundheit, 240 auf Verteidigung. Beim Stufe 9 Picto sind es 469 auf Gesundheit, 6% mehr Krit-Chance.

Es ist natürlich verlockend, Pictos hauptsächlich nach den Lumina-Vorteilen zu wählen, immerhin kosten die Perks später gerne mal 30 oder mehr Luminapunkte. Allerdings sind die Attributs-Boni so stark, dass die Perks eher zweitranging sein sollten.

Ein sattes Plus auf die Lebenspunkte ist etwa relativ nützlich, gerade weil das Aufleveln der Stats da überhaupt nicht mithalten kann. Hier bekommt ihr mit jedem Erfahrungspunkt, den ihr investiert, gerade mal ein paar Pünktchen, während viele Pictos einfach mal einen Boost im dreistelligen Bereich geben. Zum Vergleich: Bis Level 99 bekommen wir über Levelaufstiege gerade einmal 297 Punkte, die wir dann natürlich noch auf die Stats verteilen.

So nutzen wir die Pictos jetzt

Wir haben unsere Strategie nach einigen Spielstunden darum angepasst und erst mal darauf geachtet, jedem Charakter in der Party mit Pictos einen möglichst großen Stat-Bonus zu verpassen. Erst danach haben wir geschaut, welche wichtigen Lumina-Vorteile den Teammitgliedern jetzt fehlen und diese dann mit Luminapunkten gekauft – davon bekommen wir beim Erkunden oder beim Händlern ohnehin sehr viele.

Praktisch dabei übrigens: Die ausgegebenen Luminapunkte lassen sich jederzeit komplett kostenlos zurücksetzen, sodass Fehler hierbei keine dauerhaften Auswirkungen haben. Ihr könnt bei Bedarf einfach neu wählen und euch gegebenenfalls sogar gezielt für bestimmte Kämpfe aufstellen. Zusätzliche Luminapunkte bekommt ihr für jeden Level-Aufstieg und über "Farbe der Lumina"-Items, die ihr im Camp gegen einen dauerhaften Punkt für einen Charakter umwandeln könnt.

Im besten Fall verfügt ihr natürlich über Pictos, die nicht nur zum Charakter passende Attributs-Boni, sondern auch noch einen möglichst teuren und nützlichen Perk beinhalten. Ist das aber nicht der Fall, empfehlen wir euch wie oben vorzugehen, da die Boni eurer Power-Level maßgeblich beeinflussen.

Habt ihr die Pictos bisher nach ihren Stat-Boni ausgewählt oder habt ihr komplett nur auf die Lumina und die mit ihnen verbundenen Kosten geachtet?