Clair Obscur Expedition 33: Beziehungen und Romanzen - Alle Beziehungsstufen und Belohnungen im Überblick

Ein gutes Verhältnis zu unserer Gruppe ist enorm wichtig.

In Clair Obscur: Expedition 33 können wir uns zwischen der Erkundung, den Kämpfen und der dramatischen Story immer wieder in unser Lager zurückziehen. Dort verbessern wir nicht nur unsere Ausrüstung, sondern ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte auch die Beziehung zur Gruppe. Wie das geht und warum das wichtig ist, verraten wir euch hier.

Darum solltet ihr die Beziehungslevel steigern

Im Gegensatz zur Spielwelt können wir den gesteuerten Charakter im Lager nicht wechseln, dafür aber mit allen anderen reden. Gelegentlich, vor allem nach neuen Story-Abschnitten, bekommen wir dann die Option, Zeit mit einem Companion zu verbringen. Nutzen wir die Option, bekommen wir kleine separate Szenen und Dialoge spendiert, in denen wir die Figuren besser kennenlernen.

Schließen wir so eine Sequenz ab, steigt unsere Beziehungsstufe. Davon gibt es insgesamt 7 pro Charakter. Für einige Level bekommen wir Belohnungen und sogar neue Fertigkeiten – die Gespräche lohnen sich also auch abseits der Hintergrundgeschichten.

Im Rahmen der letzten 3 Stufen bekommt ihr zudem eine Quest von jedem Companion. Die dahinterliegenden Aufgaben führen euch in der Regel in ein bestimmtes Gebiet, in dem im Verlauf auch große Kampfherausforderungen auf euch warten.

Wie steht es hier um Spoiler? Wir gehen im nächsten Punkt zuerst auf alle Belohnungen ein, danach werden wir die möglichen Romanzen nennen. Wenn ihr davon nichts wissen wollt, könnt ihr einfach nach der Übersicht abspringen.

Alle Belohnungen in der Übersicht

Unterhalb findet ihr alle Gruppenmitglieder und die dazugehörigen Belohnungen. Auf Stufen, die nicht aufgeführt sind, gibt es abseits der Dialoge und Story nichts. Haben wir alle Charaktere auf Stufe 7 bekommen, spendiert uns das Spiel noch eine Trophäe.

Lune

Stufe 3: Level 1 Gradient Angriff

Stufe 5: Level 2 Gradient Angriff

Stufe 6: Lune Schallplatte

Stufe 7: Level 3 Gradient Angriff

Maelle

Stufe 3: Level 1 Gradient Angriff

Stufe 5: Level 2 Gradient Angriff

Stufe 6: Cosmetic für Maelle

Stufe 7: Level 3 Gradient Angriff

Sciel

Stufe 3: Level 1 Gradient Angriff

Stufe 5: Level 2 Gradient Angriff

Stufe 6: Sciel Schallplatte

Stufe 7: Level 3 Gradient Angriff

Monoco

Stufe 3: Level 1 Gradient Angriff

Stufe 5: Level 2 Gradient Angriff

Stufe 6: Monoco Schallplatte

Stufe 7: Level 3 Gradient Angriff

Esquie

Stufe 3: Level 1 Gradient Angriff (Verso)

Stufe 5: Level 2 Gradient Angriff (Verso)

Stufe 6: Tauchen-Fähigkeit für die Weltkarte

Stufe 7: Level 3 Gradient Angriff (Verso)

Alle Romanzen in Clair Obscur

Während wir die Charaktere immer besser kennenlernen, können wir auch optional romantische Beziehungen mit ihnen eingehen – zumindest mit zwei Figuren. Diese haben keine Auswirkung auf die Handlung, schließen sich allerdings gegenseitig aus.

Wichtig ist, dass ihr mit und ohne Romanze bei beiden Charakteren die höchste Beziehungsstufe erreichen könnt. Entscheidet ihr euch dafür, verändert das nur einige Dialoge – es geht hier also vorwiegend um den Rollenspiel-Aspekt.

Romanze mit Sciel

Die Signale dafür sind mehr als eindeutig, ihr müsst auf Stufe 4 einfach ihr ganz spezielles Angebot annehmen und schon könnt ihr eine gute Zeit mit der Kriegerin haben. Falls ihr die Romanze fortführen wollt, müsst ihr in einem Dialog beim nächsten Mal Zeit verbringen, bei dem es um Versos Gefühle geht, die obere Option wählen. Sonst beenden die beiden ihre Beziehung und bleiben Freunde.

Romanze mit Lune

Voraussetzung ist, dass ihr "das Abenteuer" mit Sciel ablehnt. Wählt ihr darüber hinaus auch stets die Optionen, die Zuneigung zum Ausdruck bringen, gibt es auf Stufe 7 einen romantischen Abschluss.