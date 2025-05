"Wir lagen falsch": Clair Obscur Expedition 33-Devs geben neuen Tipp, wie ihr am besten das Parieren lernt

Was macht jede verfehlte Parade ein Stück erträglicher? Na klar, ein Baguette!

In Clair Obscur Expedition 33 bestreiten wir richtig viele Kämpfe und in denen ist es nicht nur wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten effektiv kombinieren, sondern auch, dass wir den Attacken unserer Gegner*innen gekonnt entgehen. Dafür haben die Devs von Sandfall Interactive nun einen mehr oder weniger ernst gemeinten Rat.

Die meiste Zeit entgehen wir gegnerischen Angriffen entweder mit einem Ausweichschritt oder einer Parade, wobei zweiteres zwar wesentlich belohnender, dafür aber auch schwieriger zu meistern ist. Sowohl im Spiel als auch auf Social-Media geben die Devs dazu einen wertvollen Tipp.

1:19 Clair Obscur: Expedition 33: Der Storytrailer erklärt die Hintergrundstory des RPG-Hoffnungsträgers

Darin heißt es: "Denke daran, dass du deine Paraden immer üben kannst, indem du zuerst ausweichst und dann die gegnerischen Bewegungen lernst. Das Ausweichen ist ein wenig einfacher, was dir die Zeit gibt, dir Muster einzuprägen."

Dazu gab es zahlreiches Feedback aus der Community, denn diese verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Laut einiger Kommentare unter dem dazugehörigen Post ziehen es viele Leute nämlich schlicht vor, immer und immer wieder zu sterben, bis sie es eben richtig machen.

Nun hat sich Sandfall erneut zur Taktik geäußert und sich über einen neuen Post zur heldenhaften Taktik der Community bekannt und "den Fehler" eingestanden.

OKAY, we were wrong, we get it.



The true strategy is dying over and over until you land a counter.



This is the second option. https://t.co/goKPRVKJbg