Clair Obscur Expedition 33: Dieser Gegner besiegt sich selbst, wenn ihr einfach nur 156 Sprünge übersteht - und das lohnt sich

Da kann Sciel nur lachen.

In Clair Obscur: Expedition 33 erwartet uns eine ziemlich große Vielfalt an Gegner*innen, die auch noch alle sehr unterschiedliche und teilweise ganz schön fordernde Angriffe und Kombos draufhaben. Dabei hat sich Entwickler Sandfall einige besonders witzige oder kreative Monster ausgedacht.

Der Grosse Tete gehört definitiv zu den eher ungewöhnlicheren Begegnungen. Der schlecht gelaunte Kopf erwartet euch auf dem Kontinent – und er kommt mit einem besonderen Kniff und einer richtig nützlichen Belohnung.

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Hier findet ihr den Grosse Tete und diese Belohnungen winken

Der Grosse Tete wartet auf dem Kontinent, also der World Map auf euch und zwar östlich des Steinbruchs, vor der Küstenhöhle. Was so besonders an diesem Kampf ist, dürfte euch schnell klar werden, vor allem, wenn ihr es gleich ziemlich zu Beginn des zweiten Aktes mit ihm aufnehmt, sobald ihr ihn erreichen könnt.

Der Dickschädel will einfach nicht aufhören, zu springen. Das TikTok, in dem die Spielerin verzweifelt schreibt: "Rundenbasiertes Spiel haben sie gesagt", bringt es ziemlich gut auf den Punkt:

Der Kampf könnte euch anfangs ziemlich aussichtslos erscheinen, weil er sich so in die Länge zieht, gerade falls ihr mit dem Timing Probleme habt. Aber er lohnt sich wirklich, denn ihr bekommt neben Chroma, XP und Waffenaufwertungs-Material ein richtig gutes Pictos als Belohung: Warmlaufen. Es bringt euch 5% mehr Schaden pro Runde, bis zu fünfmal stapelbar