Classroom of the Elite Staffel 4: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit, Synchro und Streamingdienst

Wir fassen zusammen, wann und wo ihr die neuen Episoden der vierten Staffel von Classroom of the Elite streamen könnt.

Myki Trieu
26.03.2026 | 16:30 Uhr

Ayanokoji bleibt trotz den jüngsten Entwicklungen in der Geschichte gelassen. (© Shogo Kinugasa, Monthly Comic Alive Lerche) Ayanokoji bleibt trotz den jüngsten Entwicklungen in der Geschichte gelassen. (© Shogo Kinugasa, Monthly Comic Alive / Lerche)

Nach zwei Jahren ist es soweit und die vierte Season des beliebten Psycho-Thrillers Classroom of the Elite steht direkt vor der Tür. Damit ihr keine einzige Episode verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt, erfahrt ihr hier, wann und wo es immer die neueste Episode zu sehen gibt.

Starttermin und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Classroom of the Elite Season 4?

  • Release: 01. April 2026
  • Uhrzeit: vermutlich zwischen 16:00 und 18:00 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und vermutlich deutsche Synchro

Zur Staffelpremiere gibt es ein 90-minütiges Special, das Episode 1 bis 4 der vierten Staffel von Classroom of the Elite abdeckt. Eine genaue Release-Uhrzeit für die besondere erste Folge ist noch nicht bekannt.

Es ist bisher noch unklar, ob die vierte Staffel zu Beginn eine deutsche Synchro hat. Da aber die vorherigen Seasons auf Deutsch vertont wurden, ist zu erwarten, dass Season 4 früher oder später ebenfalls eine deutsche Fassung erhalten wird.

Hier könnt ihr einen Blick auf den neuesten Trailer zur vierten Staffel von Classroom of the Elite werfen:

Video starten 1:34 In der vierten Staffel von Classroom of the Elite hält sich Ayanokoji nicht mehr zurück und fordert seine Rivalen heraus

Worum es noch einmal in Classroom of the Elite geht

In der Welt von Classroom of the Elite betreibt die japanische Regierung eine Elite-Schule in Tokio, die ihren Absolvent*innen eine sichere Zukunft verspricht. Dafür leben die Schüler*innen abgeschottet auf dem Campus und werden über ein Punktesystem bewertet, mit dem sie sich Freiheiten oder Luxus erkaufen können.

Während leistungsstarke Schüler*innen profitieren, gilt Klasse D als “fehlerhaft“ und beherbergt jene, die als nutzlos für die Gesellschaft gelten – dazu zählt auch Protagonist Kiyotaka Ayanokoji.

Obwohl er sich unauffällig verhält und unscheinbar wirkt, besitzt er einen außergewöhnlichen Intellekt und eine überdurchschnittliche körperliche Stärke, die er bewusst verbirgt. Er möchte nämlich nur ein “normales” und durchschnittliches Leben an der Schule führen.

Doch durch seine Mitschülerinnen Suzune Horikita und Kikyo Kushida gerät er immer tiefer in Intrigen, die sein ruhiges Schulleben schnell auf den Kopf stellen.

Son Goku brachte einmal im Fernsehen der Moderatorin der Show das Kamehameha bei und wurde prompt von ihr damit angegriffen
von Jusuf Hatic
In Monster Hunter Stories 3 könnt ihr euch Poogie sogar als Monstie schnappen - aber dafür braucht ihr viel Zeit und Geduld
von Myki Trieu
One Piece-Manga: Wann erscheint Kapitel 1178? Release, Story und Leaks zum kommenden Kapitel
von Myki Trieu

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Die dritte Staffel von Classroom of the Elite deckt das letzte Semester des ersten Jahres ab und stellt die Schüler*innen vor besonders harte Prüfungen – darunter auch der Campingausflug, bei dem vor allem Klasse C (ehemals D) und Klasse A aneinandergeraten.

Ayanokoji zieht dabei im Hintergrund die Fäden, manipuliert gezielt seine Mitschüler*innen und sorgt für Spannungen innerhalb von Klasse A. Um selbst unauffällig zu bleiben, stellt er Suzune Horikita ins Rampenlicht und überlässt ihr den Ruhm.

Staffel 4 wird das zweite Schuljahr einläuten, Ayanokojis Intrigen weiterführen und seinen intellektuellen Schlagabtausch mit dem neuen Schulpräsidenten Miyabi Nagumo in den Fokus rücken.

Freut ihr euch auf die vierte Staffel von Classroom of the Elite?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Mutter räumt Garage auf und findet 25 Jahre altes Space-LEGO-Set mit 5 Minifiguren: Kindheits-Erinnerung freigeschaltet
1
Mutter räumt Garage auf und findet 25 Jahre altes Space-LEGO-Set mit 5 Minifiguren: "Kindheits-Erinnerung freigeschaltet"
2
PS Plus Essential im April 2026 - Der Headliner des neuen Lineups wurde geleakt und na klar: Es ist mal wieder Billbil-kun
3
One Piece auf Netflix: Smoker-Schauspieler dachte, dass er für einen ganz anderen Charakter vorspricht – und der ist ein winziger Zwerg
4
Ultraseltener PS1-Fernseher aus 1997 aufgetaucht und meine Güte sieht der Flimmerkasten cool aus!
5
Crimson Desert im Test: Zuerst habe ich gelitten, jetzt bin ich verliebt
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Levelt eure Kuh und trinkt Met – ein Brettspiel für Kenner + Wikinger!

vor 8 Minuten

Levelt eure Kuh und trinkt Met – ein Brettspiel für Kenner & Wikinger!
Super Mario Galaxy-Film spoilert selbst ganz offiziell den Auftritt einer weiteren Nintendo-Legende

vor 13 Minuten

Super Mario Galaxy-Film spoilert selbst ganz offiziell den Auftritt einer weiteren Nintendo-Legende
Kein Pikachu, kein Glumanda? Neues Pokémon-Spiel stellt harte Regel auf, welche Monster überhaupt dabei sein dürfen

vor 36 Minuten

Kein Pikachu, kein Glumanda? Neues Pokémon-Spiel stellt harte Regel auf, welche Monster überhaupt dabei sein dürfen
Fans von H.P. Lovecraft sollten dieses Meisterwerk auf dem Schirm haben!

vor 44 Minuten

Fans von H.P. Lovecraft sollten dieses Meisterwerk auf dem Schirm haben!
mehr anzeigen