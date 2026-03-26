Classroom of the Elite Staffel 4: Wann erscheint Episode 1? Release, Uhrzeit, Synchro und Streamingdienst

Ayanokoji bleibt trotz den jüngsten Entwicklungen in der Geschichte gelassen. (© Shogo Kinugasa, Monthly Comic Alive / Lerche)

Nach zwei Jahren ist es soweit und die vierte Season des beliebten Psycho-Thrillers Classroom of the Elite steht direkt vor der Tür. Damit ihr keine einzige Episode verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt, erfahrt ihr hier, wann und wo es immer die neueste Episode zu sehen gibt.

Starttermin und Sendezeit – Wann erscheint Episode 1 von Classroom of the Elite Season 4?

Release: 01. April 2026

01. April 2026 Uhrzeit: vermutlich zwischen 16:00 und 18:00 Uhr deutscher Zeit

vermutlich zwischen 16:00 und 18:00 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Fortsetzung der japanischen Original-Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und vermutlich deutsche Synchro

Zur Staffelpremiere gibt es ein 90-minütiges Special, das Episode 1 bis 4 der vierten Staffel von Classroom of the Elite abdeckt. Eine genaue Release-Uhrzeit für die besondere erste Folge ist noch nicht bekannt.

Es ist bisher noch unklar, ob die vierte Staffel zu Beginn eine deutsche Synchro hat. Da aber die vorherigen Seasons auf Deutsch vertont wurden, ist zu erwarten, dass Season 4 früher oder später ebenfalls eine deutsche Fassung erhalten wird.

Hier könnt ihr einen Blick auf den neuesten Trailer zur vierten Staffel von Classroom of the Elite werfen:

1:34 In der vierten Staffel von Classroom of the Elite hält sich Ayanokoji nicht mehr zurück und fordert seine Rivalen heraus

Autoplay

Worum es noch einmal in Classroom of the Elite geht

In der Welt von Classroom of the Elite betreibt die japanische Regierung eine Elite-Schule in Tokio, die ihren Absolvent*innen eine sichere Zukunft verspricht. Dafür leben die Schüler*innen abgeschottet auf dem Campus und werden über ein Punktesystem bewertet, mit dem sie sich Freiheiten oder Luxus erkaufen können.

Während leistungsstarke Schüler*innen profitieren, gilt Klasse D als “fehlerhaft“ und beherbergt jene, die als nutzlos für die Gesellschaft gelten – dazu zählt auch Protagonist Kiyotaka Ayanokoji.

Obwohl er sich unauffällig verhält und unscheinbar wirkt, besitzt er einen außergewöhnlichen Intellekt und eine überdurchschnittliche körperliche Stärke, die er bewusst verbirgt. Er möchte nämlich nur ein “normales” und durchschnittliches Leben an der Schule führen.

Doch durch seine Mitschülerinnen Suzune Horikita und Kikyo Kushida gerät er immer tiefer in Intrigen, die sein ruhiges Schulleben schnell auf den Kopf stellen.

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

Die dritte Staffel von Classroom of the Elite deckt das letzte Semester des ersten Jahres ab und stellt die Schüler*innen vor besonders harte Prüfungen – darunter auch der Campingausflug, bei dem vor allem Klasse C (ehemals D) und Klasse A aneinandergeraten.

Ayanokoji zieht dabei im Hintergrund die Fäden, manipuliert gezielt seine Mitschüler*innen und sorgt für Spannungen innerhalb von Klasse A. Um selbst unauffällig zu bleiben, stellt er Suzune Horikita ins Rampenlicht und überlässt ihr den Ruhm.

Staffel 4 wird das zweite Schuljahr einläuten, Ayanokojis Intrigen weiterführen und seinen intellektuellen Schlagabtausch mit dem neuen Schulpräsidenten Miyabi Nagumo in den Fokus rücken.

Freut ihr euch auf die vierte Staffel von Classroom of the Elite?