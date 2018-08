CoD Black Ops 4

Vom 10. bis 13. August findet bekanntlich das zweite Beta-Wochenende zu Call of Duty: Black Ops 4 statt.

Wer an der geschlossenen Beta teilnimmt, der kann sich in einem brandneuen Spielmodus eintauchen, der sich schlicht und einfach "Heist" nennt.

Darum geht es in Heist

Dass wir uns in Phase 2 der geschlossenen Beta in einem neuen Modus austoben dürfen, war bereits bekannt. Activision hat den Heist-Modus jetzt in einem Livestream enthüllt und vorgestellt.

Es geht ums Geld: In Heist treten zwei Teams gegeneinander an. Der Clou: Wir müssen einen Geldbeutel mit unserem Team zu einem bestimmten Abholpunkt bringen.

Wichtig: In Heist gibt es keine angreifende und verteidigende Seite. Jedes Team hat ein Ziel, nämlich den Geldbeutel.

Der Abholpunkt wird zufällig bestimmt, nachdem sich einer von euch den Geldbeutel unter den Nagel gerissen hat. Ein Zufallsmarker erscheint auf der Karte, den ihr dann erreichen müsst. Am Ziel wartet schließlich ein Helikopter, der das Geld entgegen nimmt.

Ihr spielt mehrere Runden: Wenn es ein Team einmal zum Abholpunkt geschafft hat, ist das Match aber nicht sofort vorbei. Wie zum Beispiel in Search and Destroy spielt ihr in mehreren Runden um den Sieg.

Zwei Punkte, die etwas mehr Spannung für Heist versprechen:

Jeder Spieler hat nur ein Leben pro Runde, kann aber von seinen Team-Kollegen wiederbelebt werden. Ihr müsst ohne Klassenauswahl auskommen. Waffen, Perks, Scorestreaks und andere Features eures Loadouts verdient ihr euch in Runden einer Heist-Session.

Alle Inhalte von Beta 2

Neben dem neuen Modus Heist erwarten euch am zweiten Beta-Wochenende weitere neue Inhalte. Hier alle in der Übersicht:

Neue Karte, neue Level-Obergrenze und mehr

Wie nehme ich an der Black Ops 4-Beta teil?

Um den futuristischen Shooter in der Private Beta auszutesten, müsst ihr ihn vorbestellen.

War das erste Wochenende der geschlossenen Beta PS4-exklusiv, dürfen nun auch Xbox One- und PC-Spieler an der Beta teilnehmen.

Wann startet Beta 2 und wann endet sie? Ab heute könnt ihr loszocken. Das zweite Beta-Wochenende läuft vom 10. bis 13. August 2018.