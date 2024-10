CoD Black Ops 6: Das sind die besten Einstellungen für Grafik, Sound und HUD - ihr solltet sie sofort ändern!

Adler liest sich gerade auch unsere Einstellungstipps durch. Wetten wir darauf!

Neben den perfekten Controller-Einstellungen gibt es in Call of Duty: Black Ops 6 noch ein paar weitere Optionen, mit denen ihr euch den Online-Alltag auf den Multiplayer-Servern versüßt. Mit einer höheren fps-Zahl könnt ihr schneller auf Feinde reagieren, das HUD kann umfangreich zurechtgestutzt werden und mit den richtigen Audio-Settings hört ihr jeden einzelnen Fußschritt eurer Gegner.

Wie das alles geht, verraten wir euch in den folgenden Kategorien:

Welche Plattform dient uns als Basis? Wir halten uns an die PS5-Version und geben basierend darauf Empfehlungen. Nahezu alle genannten Einstellungen findet ihr (sofern nicht anders markiert) aber auch auf dem PC und der Xbox. Erwähnen wir eine Option nicht, haben wir sie auf dem Standard belassen.

120 Hz Wiederholfrequenz (nur Current Gen-Konsolen)

Unsere Empfehlung: An

Black Ops 6 bietet wie alle modernen Call of Duty-Spiele keine unterschiedlichen Grafikmodi, sondern lediglich einen 120 Herz-Schalter. Lasst ihr die 120 Hz-Option abgeschaltet, spielt ihr bei stabilen 60 fps und der maximalen 2160p-Auflösung.

Schaltet ihr die Funktion hingegen an, fällt die Auflösung auf (immer noch scharfe) 1440p herunter, dafür profitiert der Multiplayer aber enorm von pfeilschnellen 120 fps und einer niedrigen Eingabelatenz.

Der fps-Zähler ist auf der PS5 weitgehend starr bei 120 Frames pro Sekunde.

Die Framerate wird auch weitgehend gehalten, uns sind bei unseren Messungen aber auch ein paar kleinere Drops auf knapp 110 fps sowie minimales Tearing am oberen Bildschirmrand aufgefallen.

Werden hin und wieder mal ein oder zwei Frames gedroppt, kommt es am oberen Bildschirmrand zum Tearing. Bei einer solch hohen Framerate fällt das aber kaum auf.

Beim Spielen fällt das aber kaum auf, stattdessen haben wir die 120 fps für extrem flüssiges Gameplay genossen. Aktiviert die Einstellung auf jeden Fall! Im Einzelspieler-Modus reichen 60 fps hingegen, dort solltet ihr eher auf den Auflösungs-Boost setzen.

Waffen-Bewegungsunschärfe

Unsere Empfehlung: Aus

Setzt ihr euch in Bewegung, wird ein Unschärfeeffekt über die Waffe in euren Händen gelegt. Das sieht nicht wirklich gut aus und lenkt ab. Daher könnt ihr die Option getrost ausgeschaltet lassen!

FidelityFX CAS und FidelityFX CAS-Stärke

Unsere Empfehlung: Ein (60 Stärke)

Hinter dem Kürzel CAS verbirgt sich das sogenannte Contrast Adaptive Sharpening. Die gesamte Bildausgabe wird damit anhand von Farbkontrasten nachgeschärft.

Das ist im Multiplayer vor allem dadurch praktisch, da ihr Gegner scharf erkennen wollt. Zusätzlich kontert die Funktion ein wenig das Schärfedefizit, das ihr mit dem 120 fps-Modus erhaltet.

CAS Aus CAS-Stärke 80

Textur-Streaming auf Abruf

Unsere Empfehlungen: Minimal bei geringer Bandbreite Optimiert bei hoher Bandbreite



Alle Call of Duty-Spiele seit Modern Warfare (2019) bieten die Möglichkeit, hochaufgelöste Texturen herunterzuladen. Diese betreffen dynamische Spielelemente wie Charakter- und Waffen-Skins sowie etliche paar Pixel-Tapeten auf den Maps.

Im Regelfall sind die niedrigaufgelösten Texturen aber clever gewählt, so dass sie kaum auffallen. Hier mussten wir etwa stark ins Bild zoomen, um zu erkennen, dass die Weinflasche nach dem Textur-Download über ein höher aufgelöstes Etikett verfügt:

Optimiert Minimal

Ist eure Internet-Verbindung stark genug, dann holt die Optimiert-Einstellung ohne Download-Limit also mehr Schärfe aus den Texturen. Solltet ihr jedoch über eine Internet- oder WLAN-Verbindung mit geringer Bandbreite oder Signalstärke verfügen, dann könnt ihr euch mit der Minimal-Einstellung vor einem höheren Ping oder eine gestiegene Latenz schützen.

Belasst den Textur-Cache außerdem auf Groß, damit weniger Daten doppelt heruntergeladen werden.

Wie viele Texturen an einem Abend herunterladen werden, ist schwer abzuschätzen. Bei uns betrugen die Downloads mit optimierter Einstellung an einem Tag mit drei bis vier Stunden Spielzeit knapp 20 Gigabyte. Gar nicht mal so wenig…

Dass wir bei 13,37 Gigabyte als Durchschnitt gelandet sind, ist wirklich Zufall!

Sichtfeld

Unsere Empfehlung: 95 bis 100

Mit dem Sichtfeld (Field of View) könnt ihr festlegen, wie hoch der Sichtradius ist, den ihr beim Spielen dargestellt bekommt. 90 Grad sind hierbei der Standard, wir haben uns jedoch für eine leicht höhere Einstellung von 95 bis 100 Grad entschieden, um mehr von der Map im Blick zu haben.

Geht ihr darüber hinaus, müsst ihr damit rechnen, dass die Ränder des Bildausschnitts leicht verzerrt werden und Details weiter in die Ferne rücken, wodurch ihr sie vielleicht nicht mehr erkennt. Ganz aufdrehen würden wir das Sichtfeld daher nicht.

Zielvorrichtungs-Sichtfeld

Unsere Empfehlungen: Beeinflusst, wenn ihr in den Nahkampf geht Unabhängig, wenn ihr vermehrt auf Distanz spielt



Beim Sichtfeld der Zielvorrichtung wird es ein bisschen kompliziert, da beide Varianten ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Stellt ihr das spezielle Sichtfeld auf Beeinflusst, zoomt ihr nur leicht herein, da der Sichtradius lediglich um ein paar Grad verringert wird.

Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr im Nahkampf gegen rasch agierende Gegner antretet.

Mit Unabhängig zoomt ihr stattdessen auf einen Standardwert, der zumeist weit unter dem Wert für das allgemeine Sichtfeld liegt. Somit könnt im Fernkampf mit eurem Sturmgewehr weitaus präziser zielen und Feinde aufs Korn nehmen.

Auf Visiere über 3,25-facher Vergrößerung hat die Option aber keine Auswirkungen. Eure Wahl beschränkt sich daher größtenteils darauf, was ihr mehr wollt: Flexibilität bei hoher Mobilität oder Präzision beim Stellungsspiel.

Waffen-Sichtfeld

Unsere Empfehlung: Breit

Die Modelle eurer Knarren nehmen in Black Ops 6 einen ziemlich großen Bereich im Bildausschnitt ein. Wählt ihr die Option Breit, zieht es die Waffe in die Länge und sie erscheint schmaler. Sie verdeckt bei Charakterbewegungen dann auch nicht mehr so viel vom Spielfeld, da sie scheinbar weniger hin- und herwackelt.

Kamerabewegung Egoperspektive

Unsere Empfehlung: Minimal (50%)

Granaten- und Punkteserienexplosionen bringen den Bildschirm ordentlich zum Wackeln, genau wie herkömmliche Bewegungsaktionen. Das stört enorm in Kämpfen, weshalb ihr die Einstellung auf den halben Wert runterdrehen solltet.

Invertierte Blendgranate

Unsere Empfehlung: An

Die Option verhindert, dass ihr euch eure Netzhaut von der höchstmöglichen Nits-Ausgabe bei einer Blendgranate weglasern lasst. Aktiviert ihr die Einstellung, wird der Bildausschnitt in ein tiefes Schwarz getaucht und das schont nicht nur eure Augen, sondern vermeidet auch den Überraschungseffekt des grellen Lichtblitzes.

1:17 CoD Black Ops 6 bringt mit Nuketown einen echten Map-Klassiker zurück - Gameplay-Szenen im Trailer

Telemetrie

Unsere Empfehlungen: Server-Latenz: An Pakete verloren: An



Ihr solltet euch durchweg die Verbindungsmetriken von Black Ops 6 anzeigen lassen, da sie euch auf überforderte Server oder Probleme mit dem eigenen Internet hinzuweisen. Somit könnt ihr zügig zum nächsten Match wechseln oder eure Netzwerkverbindung auf Fehler überprüfen.

Sicherheitsbereich

Unsere Empfehlung: So klein wie möglich

Der Sicherheitsbereich legt fest, an welcher Stelle eures Bildschirms das HUD angezeigt wird. Stellt ihr es möglichst klein, rücken Mini-Map, Munitionsanzeige und Co. weiter in die Mitte.

Ihr müsst somit vor allem bei größeren Displays nicht mehr den kompletten Bildschirm nach der entsprechenden Anzeige absuchen, sondern habt alle Infos permanent im Blick.

Ihr könnt den Sicherheitsbereich ein ganzes Stückchen in die Mitte rücken. Die Option hat ausschließlich Auswirkungen auf die HUD-Positionierung.

HUD anpassen

Unsere Empfehlung: Klassisch

Hier könnt ihr wählen, welche HUD-Aufteilung euch am besten gefällt. Wir sind von Standard auf Klassisch gewechselt, da die Übersicht über eure Ausrüstung dann in die Mitte rückt und von der Munitionsanzeige abgespaltet wird. Die einzelnen HUD-Elemente sind also klarer aufgetrennt.

Minikarte-Form

Unsere Empfehlung: Quadratisch

Eine klassisch quadratische Map vergrößert die dargestellte Spielfläche ein ganzes Stück. Dadurch werden eure Aufklärungsdrohnen effektiver, da Feind-Pings nicht hinter einem Kreisrand verschwinden, und ihr erkennt besser, wo auf der Karte geschossen wird.

Kompasstyp

Unsere Empfehlung: Horizontal oder Aus

Die Standard-Kompassanzeige über der Minimap ist ziemlich winzig, wollt ihr also besser im Blick haben, wo ihr gerade seid, oder Gegnerpositionen anhand der Gradzahlen kommunizieren, dann bietet sich die Horizontal-Einstellung analog zu Warzone an. Braucht ihr die Funktion hingegen nicht, könnt ihr sie auch ausschalten.

Schon aus Warzone-Gewohnheit kommen wir mit dem horizontalen Kompass am besten klar.

Spielernamen

Unsere Empfehlung: Nur Symbole

Online-Profile sind in Call of Duty häufig ziemlich witzig benannt, meist sind sie jedoch auch bildschirmfüllend lang. Schon allein aufgrund der optionalen Clantags. Wir empfehlen daher, die Account-Namen zu verkleinern, damit euch nicht den Bildschirm zupflastern.

Fadenkreuz

Unsere Empfehlungen: An oder Statisch Zentrumspunkt-Skalierung: Größer



Mit dem Standard-Fadenkreuz macht ihr eigentlich nichts verkehrt, ihr könnt es aber auch auf Statisch stellen, wenn euch die Animation stört, mit der eine geringere Präzision aufgrund von Bewegungen visualisiert wird.

Zudem solltet ihr den Zentrumspunkt eine Nummer größer stellen, da er in der Standardvariante sehr winzig ist.

Lautstärke

Unsere Empfehlungen: Spiel-Musiklautstärke: 0 Dialoglautstärke: 60 Effektlautstärke: 100 Filmsequenz-Musiklautstärke: 100



Die Spiel-Musik wirkt sich nicht nur auf die Kampagne aus, sondern auch auf den Multiplayer. In zeitkritischen Situationen ertönt dann zum Beispiel eine nerventreibende Musik, die euer Adrenalin in die Höhe treiben soll – dabei ist in vielen Momenten eigentlich Ruhe und Konzentration gefragt.

Außerdem könnten mit aktivierter Spiel-Musik Fußschritte im Mix untergehen, weshalb ihr die Musik komplett ausgeschaltet lassen solltet.

Dialoge sind zudem nicht essenziell wichtig, ihr solltet sie aber nicht komplett ausgeschaltet lassen, da hin und wieder nützliche Informationen mitgeteilt werden. So könnt ihr etwa Feinde hören, sobald sie auf eure Feldausrüstung aufmerksam geworden sind.

Audio-Mix

Unsere Empfehlung: Treyarch-Mix

Der Standard-Treyarch-Mix löst dieses Jahr die Heimkino-Einstellung ab, da wichtige Audio-Geräusche noch stärker geboostet und unwichtigere gedrosselt werden. Ihr hört Fußschritte also auf größter Distanz und werdet nicht mehr von Umgebungsgeräuschen abgelenkt.

Außerdem könnt ihr Geräusche perfekt orten, da die Abmischung ein gehöriges Upgrade erhalten hat und eine enorme dreidimensionale Tiefe vermittelt.

So holt ihr noch mehr aus eurem Headset: Der Youtuber GadgetryTech hat den Sound von Black Ops 6 analysiert und gibt in seinem Video Tipps, wie ihr am besten den Equalizer eues Headsets (sofern per PC- oder Handy-App vorhanden) einstellen solltet. Dafür hat er zahlreiche Messungen vorgenommen und für zig Produkte entsprechende Presets hochgeladen.

Tinnitus-Ton reduzieren

Unsere Empfehlung: An

Der hochtönige Sound von Erschütterungs- und Blendgranaten kann extrem nerven, vor allem, wenn ihr mit höherer Lautstärke zockt. Schaltet die Tinnituston-Redukation also ein und gönnt euren Ohren Entspannung!

Call of Duty findet wieder zu alter Stärke zurück

Black Ops 6 ist nach einer für die Reihe ungewöhnlich langen Entwicklungszeit von 4 Jahren einer der meisterwarteten Vertreter des gesamten Franchise und kann die Erwartungen auch erfüllen. Sowohl Kritiker*innen als auch Fans sind begeistert:

Und wir haben auch jede Menge Spaß, sowohl in der Einzelspielerkampagne als auch im temporeichen Multiplayer. Der fordert uns zwar aufgrund des Skill-Based Matchmakings aufs Äußerste, aber wir sind mit unseren Einstellungen richtig gut gewappnet.

Würdet ihr uns zustimmen? Oder hättet ihr ein paar andere Einstellungen vorgenommen? Haben wir vielleicht sogar etwas übersehen? Lasst es uns gern wissen!