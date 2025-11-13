CoD Black Ops 7 jetzt schon spielen: So funktioniert der Neuseeland-Trick auf PS5, PS4 und Xbox Game Pass

Bei uns erscheint CoD: Black Ops 7 zwar erst um Mitternacht, mit einem Trick könnt ihr auf Konsolen aber jetzt schon loslegen.

Wie bereits im letzten Jahr, gibt es bei Black Ops 7 keinen Early Access. Stattdessen geht es in Deutschland um Punkt 0 Uhr mit dem Spiel los. Wenn ihr aber auf der Konsole spielt und nicht mehr länger warten wollt, dann zeigen wir euch hier, wie ihr den beliebten Neuseeland-Trick anwendet.

Black Ops 6 dank Neuseeland-Trick ab sofort spielen

Mitternachtslaunch: Der Release von CoD Black Ops 7 funktioniert auf Konsolen wieder einmal nach dem lokal eingegrenzten Rollout-Prinzip. Sprich, sobald in einer Region Mitternacht und somit der 14. November ist, kann das digitale Spiel gestartet werden.

Grundvoraussetzung, damit es funktioniert: Ihr müsst vorab das Spiel digital vorbestellen und somit Zugriff auf den Preload haben. Nur damit habt ihr bereits alle Daten auf eure Konsole geladen, um Black Ops 7 starten zu können.

Seit mehreren Jahren gibt es eine einfache Methode für den Neuseeland-Trick:

Loggt euch in euren Activision-Account ein Klickt oben rechts auf Profile und dann auf "Basic Info". Dort könnt ihr dann eure Adresse verändern. Sucht euch auf der Webseite Adressfinder eine Adresse zum Beispiel in Wellington aus und gebt diese in euren Account ein. Speichert alles ab und startet Call of Duty auf eurer Konsole. Loggt euch ganz normal im Spiel ein (womöglich macht das Spiel noch innerhalb des Menüs ein kurzes Update) Danach werdet ihr gefragt, ob ihr die Einstellungsänderungen akzeptiert. Drückt dort auf "Ja" und schon seid ihr im Hauptmenü und könnt ganz normal den Multiplayer zocken.

0:30 Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters

Autoplay

Besonderer Schritt mit Game Pass: Nutzt ihr den Game Pass Ultimate auf der Xbox, dann könnt ihr den Trick auch verwenden, müsst aber noch einen weiteren Schritt machen:

Xbox einschalten, "Einstellungen" auswählen "System" auswählen "Sprache und Ort" auswählen Neuseeland als neuen Ort wählen Konsole neustarten

Dann sollte es möglich sein, das Spiel über den Game Pass herunterzuladen.

Der Trick funktioniert nur an Konsolen! Am PC (Steam/Battle.net) wird es einen globalen Launch um 6 Uhr deutscher Zeit geben.

Das müsst ihr beim Regionswechsel beachten!

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Activision auf irgendeine Weise den Regionswechsel bestraft. Trotzdem solltet ihr auf eigene Gefahr hin diesen Trick anwenden! Streng genommen handelt es sich nämlich um Urkundenfälschung aufgrund der falschen Adresse. Berichte über das Zurücksetzen des Levels zum eigentlichen Launch oder gar einen Ban gab es in der Vergangenheit nicht.

Habt ihr aber noch ein wenig Geduld, erscheint Call of Duty: Black Ops 7 ganz offiziell am 14. November ab Mitternacht für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Werdet ihr den Neuseeland-Trick nutzen, um einige Stunden vor allen anderen bereits aufleveln zu können?