Der Season 2-Trailer für Call of Duty Black Ops: Cold War und Warzone verrät nicht nur das Datum für den Start der zweiten Saison, versprüht heftige Predator-Vibes und zeigt Soldat*innen im Dschungel von Laos, nein. Wer genau hinsieht, kann auch schon einige Neuigkeiten aus dem Video ziehen, die nicht explizit angekündigt wurden, aber offenbar bald ins Spiel kommen. Da wäre zum einen der neue Operator Naga sowie gleich drei neue Waffen. Außerhalb des Trailers wurde wohl auch noch mehr Zombie-Action angeteast.

Seht euch den Trailer zur 2. Season in CoD Black Ops Cold War & Warzone an

Nach längerem Hin und her gibt es jetzt endlich ein offizielles Datum für den Start der Season 2 in Black Ops Cold War und damit auch in Warzone. Der Anfang der neuen Saison fällt wie gewohnt auch mit einem kostenlosen Update zusammen, das neue Inhalte bringt.

Wann startet Season 2? Die CoD Black Ops Cold War-Season Nummer 2 geht am 25. Februar 2021 los.

Hier könnt ihr den Trailer anschauen:

Season 2-Trailer zeigt mehrere neue Waffen und Operatoren

Neuer Bösewicht Naga: Im Mittelpunkt des Season 2-Trailers steht zunächst zweifellos der Oberfiesling Naga. Der dürfte eine wichtige Rolle einnehmen und auch als Operator spielbar werden. Und nein, der hat wohl leider nichts mit dem Polarhund namens Naga aus Die Legende von Korra zu tun.

Operatoren Wolf & Rivas: Es gibt aber noch mehr frischen Wind und neue Gesichter im Season 2-Trailer zu sehen. Da wäre einerseits die Person mit dem Nasenpiercing und der Armbrust sowie der auffälligen Messer-Halterung. Andererseits dürfte auch der Mensch mit der Minigun neu sein. Die beiden heißen wohl Wolf und Rivas.

Viele neue Waffen: Der Trailer zeigt natürlich vor allem viel Action im Dschungel, bei der in erster Linie die Minigun und Armbrust auffallen, was neue Schießprügel angeht. Wenn ihr aber ganz genau hinseht, fallen euch auch noch die beiden anderen frischen Waffen im Arsenal auf:

Minigun

Armbrust

Galil

LC10-SMG

Vermutlich auch mehr Zombies in Call of Duty

Noch ein Zombie-Teaser: Außerhalb des Trailers sorgt ein weiterer Teaser für Aufregung. Entwicklerstudio Treyarch hat das GIF eines Portals getwittert, das offensichtlich eine Anspielung auf die Story des Zombie-Modus' darstellt. Dazu gibt es den Hinweis, dass das Ausmaß des Ausbruchs groß ist und genau 0 % unter Kontrolle sind, was natürlich nicht besonders vertrauenerweckend klingt.

Hat jemand Zombies gesagt?

Ob dieser neue Teaser irgendwie mit der Season 2 zusammenhängt und ob das eventuell auch bedeutet, dass in der Warzone ebenfalls irgendwann Zombies rumlungern, lässt sich aktuell natürlich nur mutmaßen.

Was denkt ihr, was da noch kommt? Wie findet ihr den Trailer, die Waffen und Operatoren?