CoD: Modern Warfare-Spieler wollen kuriosen Nachlade-Bug behalten

Bugs in Spielen sind generell meistens ein Ärgernis, über das sich betroffene Spieler und Communities meist ziemlich aufregen. Dass es auch anders gehen kann, zeigt aktuell ein kleiner Fehler im Shooter Call of Duty: Modern Warfare. Denn der ist so kurios, dass sich die Fans anscheinend schon damit angefreundet haben.

Wann tritt der Bug auf? Der neue "Nachlade-Bug" kann dann auftreten, wenn ein Spieler beim Nachladen von hinten mit einem Takedown, also im Nahkampf erledigt wird.

Was macht der Bug? Der erledigte Spieler "friert" quasi in der Nachladeanimation ein, die entsprechende Bewegung der Hände wird allerdings weiter abgespielt. Das wird besonders dann kurios, wenn der betroffene Spieler dann am Boden liegt, denn die Hände bewegen sich weiter.

Auf Reddit gibt es ein Video, welches den Bug demonstriert.

Spieler wollen den Bug behalten

Unter dem Video sammelten sich schnell einige lustige Kommentare wie

"Ah, sie winken mir zu"

"DAS ist mal Muscle Memory"

Aber auch viele, die forderten, den Bug in Zukunft bitte nicht wieder zu entfernen.

"Bitte Infinity Ward, repariert das nicht"

"Ich hoffe, sie ändern das nicht wieder"

Offenbar sorgt der Bug in der Community für große Erheiterung. Dass Infinity Ward diesen Wunsch erhört ist allerdings eher unwahrscheinlich. Der Nachlade-Bug dürfte in einem der nächsten Updates gefixt werden.

In Call of Duty: Modern Warfare läuft derzeit die Season 2. Außerdem gibt es viele Gerüchte um einen möglichen Battle-Royale-Modus mit dem Titel "Warzone", der möglicherweise Free2Play werden könnte.