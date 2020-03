CoD: Modern Warfare - Leak zeigt Warzone-Map in ihrer ganzen Pracht

Bei den ganzen Leaks zum Warzone-Modus in Call of Duty: Modern Warfare möchte man Activision und Infinity Ward schon fast zurufen: Kündigt den Battle Royale-Modus für den Shooter doch endlich offiziell an! Denn eine Bestätigung gibt es immer noch nicht, obwohl die Leaks aktuell wie Pilze aus dem Boden schießen.

Darunter ist auch ein neues Bild der Map des Warzone-Modus. Eine Übersicht war zwar bereits vor einigen Wochen aufgetaucht, der neue Leak unterscheidet sich aber dadurch, dass das Bild wesentlich hochaufgelöster ist.

Bildquelle

Der Vorteil: Man kann jedes Gebäude auf der riesigen Karte erkennen und auch erste vermeintliche Hotspots ausmachen, darunter etwa

Das Stadion oder

Das Gefängnis im Südosten auf der Karte

Im Vergleich zum ersten Map-Leak sind insgesamt mehr Gebäude hinzugekommen, angeblich sollen die Karte bis zu 200 Spieler bevölkern.

Weitere Auffälligkeiten der Warzone-Karte

Im Vergleich zur Blackout-Map aus Call of Duty: Black Ops 4 scheint die Warzone-Karte deutlich weniger Wasser zu haben. Es gibt zwar sichtbare Bach- beziehungsweise Flussverläufe, diese sind aber nicht so breit wie der große Strom auf der Blackout Map

Was heißt das fürs Gameplay? Wasserfahrzeuge dürften eine noch unwichtigere Rolle als in Blackout spielen. Der absolute Großteil der Kämpfe findet an Land statt.

Wann kommt der Warzone-Modus denn jetzt?

Trotz aller aktuellen Gerüchte gibt es weiterhin keine offizielle Bestätigung. Stattdessen veröffentlichte Infinity Ward kürzlich die Tomogunchi-Uhr für Modern Warfare, was einige Spieler sogar als Troll-Move auffassten.

Möglicherweise werden sich alle sehnsüchtig Wartenden aber nicht mehr allzu lange gedulden müssen. Denn ein weiteres Gerücht weist auf den 10. März als Startdatum hin.