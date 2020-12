CoD Modern Warfare: PS5-Upgrade anscheinend geleakt

Bisher kann Call of Duty: Modern Warfare zwar mit Hilfe der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden, aber eine richtige PS5-Version des Shooters gibt es noch nicht. Das könnte sich allerdings bald ändern, wenn ein neuer Leak seine Richtigkeit hat und es sich dabei weder um einen Fake noch um einen technischen Fehler handelt. Möglicherweise bekommt das Last Gen-Spiel also ein richtiges Current Gen-Upgrade und erscheint nochmal als PS5-Fassung.

CoD Modern Warfare könnte ein richtiges PS5-Upgrade erhalten

Darum geht's: Call of Duty: Modern Warfare zählt zu den beliebtesten CoD-Spielen überhaupt. Der Multiplayer hält trotz der Veröffentlichung von Black Ops: Cold War immer noch viele Fans bei Laune. Die müssen aber bisher auf eine richtige PS5-Fassung des Spiels samt aller Upgrades, die das mitbringen würde, verzichten. Eventuell aber nicht mehr lange.

Kommt ein "Remaster"? Das PS4- und Xbox One-Spiel CoD Modern Warfare kann natürlich von Xbox Series X- und PS5-Besitzer*innen gespielt werden, aber eben nur in der Last Gen-Version via Abwärtskompatibilität. Das bringt zwar einige Vorteile mit sich, aber nicht so viele, wie es bei einem richtigen PS5- oder Xbox Series X-Upgrade der Fall wäre.

Leak deutet darauf hin: Wie ein Reddit-User nun zufällig festgestellt hat, gibt es offenbar schon erste handfeste Hinweise darauf, dass zumindest eine PS5-Version von CoD Modern Warfare in der Mache ist. Womöglich steht sie sogar schon kurz vor der Veröffentlichung. Auf der PS5 wurde jedenfalls anscheinend schon eine entsprechende Option angezeigt, auch wenn sie dann doch nicht ausgewählt werden konnte.

Aber Vorsicht! Wie ihr auf diesem Bild unschwer erkennen könnt, wurde da im PS5-Menü offenbar nicht nur die PS4-Version angezeigt, sondern auch eine PS5-Fassung von CoD Modern Warfare. Aber wir wissen natürlich nicht, ob das Bild echt oder vielleicht nur ein Fake ist. Ihr solltet euch generell nicht zu früh freuen, bis es eine offizielle Bestätigung oder Ankündigung gibt.

Wir haben bei Activision nachgehakt, wie es mit einer PS5- und Xbox Series X-Version von Call of Duty: Modern Warfare aussieht. Sobald wir mehr dazu wissen, liefern wir euch ein Update zu diesem Artikel.

Wartet ihr auch schon sehnsüchtig auf ein PS5- oder Xbox Series X-Upgrade für Modern Warfare oder spielt ihr lieber Black Ops Cold War?