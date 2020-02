Am 11. Februar startet die Season 2 im Shooter Call of Duty: Modern Warfare und bringt unter anderem neue Maps, Waffen sowie Serienlegende Ghost als neuen Operator. Wer Modern Warfare auf der PS4 zockt, kann sich darüber hinaus noch über zwei weitere Inhalte freuen, die zunächst exklusiv PS4-Spielern vorbehalten sind.

Diese exklusiven Inhalte bekommt ihr auf PS4

Spec-Ops Survival-Map Azhir Cave: Aus dem Multiplayer kannte man die Azhir Cave bereits, nun kommt eine Variante davon auch für den PS4-exklusiven Spec-Ops Survival-Modus. LMG Waffen-Blueprint: Eine Blaupause für ein legendäres LMG. Ihr könnt es durch eine exklusive Mission "Lucky Strike" bekommen, die ihr über den entsprechenden Tab im Barracks-Bereich findet.

Was ist mit Xbox-Spielern?

Für die Xbox One werden beide Inhalte erstmal nicht verfügbar sein, Xbox-Zocker schauen also in die Röhre. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nach einer bestimmten Zeit nicht auch für die Microsoft-Konsole verfügbar gemacht werden könnten.

Der Spec-Ops Survival-Modus ist lediglich zeitexklusiv für die PS4 verfügbar und zwar für ein Jahr ab Launch des Spiels. Ende Oktober 2020 könnt ihr den Modus auch auf der Xbox spielen.

Was bringt Season 2?

Season 2 kommt wieder mit Battle Pass, automatisch enthalten sind unter anderem der beliebte Charakter Ghost, neue Waffen und Maps wie Rust, die Modern Warfare 2-Spieler bestens kennen dürfen. Alle Inhalte von Season 2 haben wir hier für euch aufgelistet.