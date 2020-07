CoD Modern Warfare & Warzone: Neue Playlist für PS4, Xbox One ist live

Wer Call of Duty: Modern Warfare oder Call of Duty: Warzone auf PS4, Xbox One oder PC spielt, darf sich über das neue Playlist-Update freuen, das die Entwickler bei Infinity Ward nun für die beiden Shooter veröffentlicht haben. Die Playlist-Updates bringen stets viel Abwechslung in die spannenden Shooter-Gefechte.

CoD Modern Warfare & Warzone: Alle Playlist-Anpassungen im Überblick

Modern Warfare:

Shoot House 24/7

Shipment 24/7

Deathmatch Domination und Drop Zone

Gunfight 3v3 Knives Only

Gunfight - No Blue Prints

Warzone:

BR Quads

BR Trios

BR Duos

BR Solos

Blood Money Trios

An diesem Wochenende: Juggernaut Royale Quads

Doppel-XP-Event, Store Bundles & mehr

Außerdem wurden die Store Bundles jetzt, kurz vor dem Ende von Season 4, aktualisiert. Dort findet ihr jetzt den Skin "Zane: Golden Idol". Das Thema "Gold" setzt sich außerdem bei den zehn Items im Bundle inklusive zwei legendäre Blaupausen - dem King's Highway-Sturmgewehr und die High Plains Drifter-Handfeuerwaffe - fort.

Ebenfalls mit dem dabei ist die "Ghostly Recollection Rare"-Blaupause und ihr könnt Identity mit dem "Interstellar Dreams"- und "Worlds Apart"-Emblem individualisieren, die ihr im Spektrum-Bundle findet.

Doppel-XP-Wochenende im Anmarsch: Das ist aber noch nicht alles. Denn beginnend mit dem 31. Juli erhaltet ihr an diesem Wochenende bis zum 4. August doppelte XP, doppelte Waffen-XP und eine 2x Tier Progression.

Es lohnt sich also, jetzt mit der neuen Playlist, den Bundles und dem kommenden Bonus-Wochenende wieder in Call of Duty: Modern Warfare oder Call of Duty: Warzone reinzuschauen.

Was haltet ihr von der neuen Playlist und den Bundles? Werdet ihr am Wochenende Call of Duty: Modern Warfare oder Call of Duty: Warzone spielen?