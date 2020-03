Die Season 2 in Call of Duty: Modern Warfare und dem Standalone Battle Royale-Modus Warzone geht zu Ende, und zum Abschluss belohnen beide Shooter ihre Spieler mit einem Doppel-XP-Wochenende. Wir zeigen euch, in welchen Modi es doppelt so viele Erfahrungspunkte gibt wie sonst.

Wie Activision gegenüber der Spielewebseite Gamespot bestätigte, gelten die Doppel-XP für dieses Wochenende, beschränken sich aber nicht nur auf den Standardfortschritt, sondern nehmen auch doppelte Erfahrungspunkte für Waffen und den Doppel-Tier-Fortschritt im Battle Pass mit ein.

Wann beginnt das Doppel XP-Wochenende?

Das muntere Erfahrungssammeln beginnt dieses Wochenende, am 3. April um 15 Uhr Nachmittags und geht bis zum 6. April, ebenfalls um 15 Uhr. Da viele aktuell sowieso mehr Zeit drinnen verbringen, könnte das Wochenende zu keinem passenderen Zeitpunkt kommen.

Wo kann ich XP sammeln?

Die oben genannten Punkte sammelt ihr in Call of Duty: Modern Warfare in den Modi Spec Ops und Multiplayer, in Warzone ist es egal, was ihr spielt.

Da die Season 2 diese Woche offiziell endet, ist dies auch die letzte Chance, Tier 100 zu erreichen und alles freizuschalten, was diese Saison für euch bereit hält. Und egal, wie weit ihr davon entfernt seid: Mit doppelten XP sollte es zumindest doppelt so schnell gehen.

Nochmal kurz zusammengefasst:

Was? Doppelte Erfahrungspunkte für Standardfortschritt, Waffen und Tiers im Battle Pass

Doppelte Erfahrungspunkte für Standardfortschritt, Waffen und Tiers im Battle Pass Wo? CoD: MW Spec Ops & Multiplayer, Warzone überall

CoD: MW Spec Ops & Multiplayer, Warzone überall Wann? 03. April, 15:00 Uhr bis 06. April, 15:00 Uhr

Diese Woche wird für CoD-Fans sowieso spannend. Neben den Belohnungen in den bereits veröffentlichten Spielen ist nämlich auch das Call of Duty: Modern Warfare 2-Remaster im PlayStation Store geleakt, mittlerweile ist sogar bereits die Trophäenliste ins Netz gelangt.

Nutzt ihr Doppel XP-Wochenenden?