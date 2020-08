In Call of Duty Modern Warfare und Warzone läuft seit gestern endlich die heiß erwartete Season 5. Neben neuen offenen Bereichen auf der Map und einem Zug gibt es auch einen ganz speziellen neuen Finishing Move. Der heißt Nevermore beziehungsweise Nimmermehr udn lässt einen Raben auf eure Gegner los. Das klingt nicht nur brutal und ungewöhnlich, sondern sieht auch genauso aus.

Ihr könnt euren Warzone-Gegnern jetzt auch die Augen auspicken lassen

Neuer Finishing-Move: Wer es in Modern Warfare und Warzone schafft, sich von hinten an seine Feinde heranzuschleichen, kann sie per brutalem Finishing Move ausschalten. Der Battle Pass zu Season 5 enthält eine neue, ganz spezielle Variante der Exekutions-Animationen namens Nevermore.

Dieser Finisher lässt einen Raben auf eure Gegner los, der ihnen ins Gesicht fliegt und sie zu Boden ringt. Er traktiert die Gegner mit seinen Klauen und dem Schnabel, bevor er sich wieder in Luft auflöst. Das war bereits im Trailer zu sehen, als es der Mensch mit der mysteriösen Maske getan hat und kann hier nochmal im Detail begutachtet werden:

Link zum YouTube-Inhalt

Neben dem Schäferhund und dem weißen, äh, Wolf (?) gibt es jetzt also einen neuen tierischen Finishing-Move. Bei diesem hier wirkt allerdings ziemlich kurios, dass er thematisch nicht so recht in die Welt von Warzone und Modern Warfare passen will. Immerhin scheint er eine Art magischer Vogel zu sein, der aus dem Nichts erscheint und anschließend wieder verpufft.

Wie bekomme ich das? Der Finishing-Move gehört zum kostenpflichtigen Battle Pass der Season 5. Wenn ihr euch den Battle Pass gekauft habt, schaltet ihr "Nevermore" mit Stufe/Tier 20 frei. Anschließend könnt ihr jeden Operator damit ausrüsten.

Hommage an Gedicht: Falls ihr es nicht selbst bemerkt haben solltet: Der Name Nevermore ist eine Anspielung auf oder Hommage an Edgar Allan Poes mysteriöses Gedicht "The Raven" beziehungsweise "Der Rabe", in dem der titelgebende Vogel immer wieder das Wort "Nimmermehr" (im Original "Nevermore") ausspricht.

Was Season 5 alles verändert findet ihr hier in unserer Übersicht. Einige Änderungen wie der Random-Drop des Juggernaut-Anzuges kommen in der Community bisher nicht sonderlich gut an.

Wie findet ihr den neuen Finishing Move? Was haltet ihr von den tierischen Varianten im Allgemeinen und von dieser magischen im Speziellen? Was ist euer Lieblingstier im CoD-Kosmos?