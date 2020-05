CoD MW & Warzone: Das steckt im letzten Update vor Season 4

Call of Duty: Modern Warfare startet bald in die 4. Saison und in Warzone dürfte sich bald ebenfalls einiges ändern. Davor gibt es nochmal ein letztes, kleines Update in dieser Woche. Darin warten zwar keine allzu großen Veränderungen und Neuigkeiten mehr, aber es lohnt sich trotzdem: Am Wochenende könnt ihr doppelte Erfahrungspunkte abgreifen und Xzibit macht in bester Pimp My Ride-Manier Werbung für goldene Karren.

Erfahrungspunkte-Boost: Am kommenden Wochenende könnt ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten einheimsen, wenn ihr den Modern Warfare-Multiplayer oder Warzone spielt. Es gibt dieses Mal sowohl für den Battle Pass, als auch für die Waffen-Level und eure Account-Stufen Doppel-XP.

Los geht's am Freitag, 29. Mai um 19 Uhr

am Freitag, 29. Mai um 19 Uhr Enden tut das Doppel-XP-Event am Montag, 1. Juni um dieselbe Zeit

Dazu gibt es die passende Playlist in Call of Duty: Modern Warfare. Vor allem die kleinen Karten eignen sich perfekt, um massiv Erfahrungspunkte einzufahren. Aktuell sieht das folgendermaßen aus:

Bodenkrieg: Der bekannte, große Modus

Feuergefecht-Baupläne: 2v2-Matches auf kleinen Maps mit Blueprint-Waffen

Waffenspiel: Gun Game auf Feuergefecht-Karten mit 4 Spielern

Deathmatch-Herrschaft: Mischung aus Herrschaft und klassichem Team Deathmatch

Abwurfzone: Wie "Abschuss bestätigt", aber ihr müsst die Marken in die Zone bringen

Shipment 24/7: 5v5-Chaos auf der berühmt-berüchtigten Map

Shoot House 24/7: 6v6-Moshpit auf der beliebten Karte

Eventuell gibt es bis Freitag daran noch Änderungen, allgemein gilt das aber eher als unwahrscheinlich.

In Call of Duty: Warzone ändert sich offenbar erst einmal nichts an der Playlist. Allerdings wurde der klassische Battle Royale-Modus ohne Respawns, Gulag und Einkaufsmöglichkeiten sowie Killstreaks nach nur drei Tagen schon wieder aus der Rotation genommen.

Aktuell stehen wie gewohnt die 3er, 4er und Solo-Battle Royale-Modi sowie das Beutegeld in der 4er- aka Quads-Version zur Verfügung. Mit Season 4 soll dann aber endlich auch der von Fans heiß ersehnte Duos-Modus Einzug halten.

CoD MW & Warzone lassen Pimp My Ride mit Xzibit-Werbung aufleben

Neue Skin-Bundles: Zwei altbekannte Skin-Packs kehren in den Shop von Modern Warfare und Warzone zurück. Eines davon bekommt jetzt allerdings einen kuriosen neuen Trailer mit Schützenhilfe von Xzibit spendiert:

Zusätzlich gehen zwei neue Bundles an den Start. Insgesamt heißt das, dass es jetzt diese vier aktuell neuen Bundles im Shop gibt:

Plunder Pack

Ronin Operator Bundle

Tracer Pack: Purple

Lumber Tactical

Währenddessen warten viele Fans gebannt auf das, was Season 4 mit sich bringt. Einige Infos dazu haben die Entwickler bereits hier verraten und unter anderem auch bestätigt, dass der Duos-Modus kommen wird. Gleichzeitig deutet viel darauf hin, dass demnächst auch das neue Call of Duty 2020 angekündigt wird, bei dem es sich um Black Ops: Cold War handeln könnte.

Was erhofft ihr euch vom Call of Duty-Franchise gerade am meisten?