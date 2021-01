CoD Warzone: Der Stim Glitch ist zurück und verhindert faire Matches

Kaum wurde der Stim Glitch in Call of Duty Warzone behoben, taucht er mit dem anschließenden Patch schon wieder auf. Bereits mehrmals hat es der Stim Glitch ins Spiel geschafft und wurde kurz darauf wieder aus dem Spiel entfernt. Nun hat der besagte Glitch erneut seinen Weg ins Spiel gefunden, doch dieses Mal funktioniert er auf andere Weise.

Stim-Glitch raubt Spielspaß

Was ist der Stim Glitch? Mithilfe des Stim Glitches könnt ihr in CoD Warzone einen längeren Zeitraum in der tödlichen Gaswolke überleben, indem ihr den entstehenden Schaden einfach heilt. Dies sorgt dafür, dass ihr nicht mehr von anderen Spieler*innen getroffen werden könntet, die sich fairerweise nur noch im finalen Radius befinden.

Wie funktioniert der neue Glitch? Dieses Mal ist es zwar nicht mehr möglich, einen schier unendlichen Vorrat an Stim Shots zu besorgen, jedoch könnt ihr trotzdem dafür sorgen, länger im tödlichen Gas zu überleben. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine große Menge an Munitionskisten.

Der unendliche Vorrat an Stim Shots

Mithilfe der Kisten könnt ihr nicht nur eure Waffen, sondern auch eure Stim Shots aufstocken. Habt ihr also einen riesigen Vorrat an Munitionskisten an der Kaufstation erworben, könnte ihr mit diesen die Zeit strecken, die ihr im Giftgas überleben könnt. Wie das aussieht, zeigt User Stevey6404 auf Reddit:

Link zum Reddit-Inhalt

Bleibt fair: Solche Glitches stören den Spielfluss ungemein und sorgen für einen ungerechten Ausgang von Matches. Wir raten euch deshalb davon ab, den Stim Glitch selbst auszuprobieren und somit die Matches in Warzone zu ruinieren.

Weitere Glitchen stören den Ausgang von Matches:

Bislang keine Besserung in Sicht

Ob und wann der Stim Glitch behoben wird, bleibt fraglich. Bislang taucht der Glitch nicht in den To Dos der Entwickler*innen auf. Doch das Entwicklerteam hat den Stim Glitch in der Vergangenheit schon mehrmals behoben, deshalb ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Entwickler*innen diesem Problem erneut annehmen werden.

Habt ihr weitere Bugs und Glitches in Warzone bemerken können?