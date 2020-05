CoD: Warzone - Simpler Trick lässt euch schneller aus dem Gas fliehen

Es gehört zu den beliebtesten Vorgehensweisen im Battle Royale-Shooter Call of Duty: Warzone: Sobald sich der Ring verkleinert und die die Map umgebende Gaswolke näher rückt, bleibt ihr als Spieler am Rand des Ringes, um dort nach Loot und Waffen zu suchen und den Kämpfen im Inneren der Zone aus dem Weg zu gehen.

Dabei kann es allerdings passieren, dass ihr den Blick auf den Countdown vergesst, noch in einem Gebäude feststeckt, während die Gaswolke kommt oder aus anderen Gründen in die tödliche Wolke geratet. Und dann hilft nur noch eine Gasmaske oder so schnell wie möglich die Beine in die Hand zu nehmen.

Denn: Wer nicht schnell genug aus dem Gas flieht, stirbt binnen weniger Sekunde, landet im Gulag oder auf im Specator-Modus.

Waffe fallen lassen kann helfen

Um in diesen Situationen ein paar möglicherweise Sekundenbruchteile herauszuholen, gibt es einen kleinen Trick, über den wir im Warzone-Subreddit gestolpert sind.

Wie funktioniert er? Seit dem großen Update Ende April könnt ihr in Warzone eure Waffen fallen lassen. Geht dafür ins Inventar, wählt die Waffe, die ihr wegwerfen wollt und drückt X (sowohl auf PS4 als auch auf Xbox One).

Der Vorteil: Habt ihr die Waffe weggeworfen, hat euer Charakter nur noch seine Fäuste und kann auf diese Weise am schnellsten rennen. Mit einer Waffe in der Hand (auch einer Pistole) ist die Geschwindigkeit etwas reduziert.

Natürlich rettet euch das nicht automatisch aus angesprochenen brenzligen Situationen, kann bei knappen Angelegenheiten aber durchaus den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Vorsicht im weiteren Verlauf!

Nach einer solchen Aktion solltet ihr natürlich Vorsicht walten lassen. Denn mit nur einer oder gar keiner Primärwaffe - je nach Spielsituation - seid ihr entsprechend wehrlos(er). Sorgt also dafür, dass ihr euch schnellstmöglich wieder bewaffnet.

Mehr Warzone: Der Battle Royale-Shooter hat kürzlich wieder ein kleines Update bekommen, dass dem Snake Shot-Damage an den Kragen geht und einen beliebten Spielmodus zurückbringt.