The Witcher macht CD Projekt Red zum zweitgrößten Entwickler Europas

Gefühlt keine Woche vergeht, ohne eine weitere Erfolgsmeldung für CD Projekt Red. Nachdem der polnische Entwickler erst im Dezember 2019 zum erfolgreichsten Börsenunternehmen Europas, gemessen am prozentualen Anstieg des Aktienkurses, aufstieg, ist ihnen jetzt der Sprung auf Platz 2 der erfolgreichsten Entwickler Europas geglückt.

Der Erfolg in Zahlen

Erreichte CPR vor einem Monat noch einen Börsenwert in Höhe von 6,8 Milliarden US-Dollar, sprang der Wert im Februar 2020 um 18 Prozent auf stolze 8,0 Milliarden US-Dollar. (via Eurogamer)

Die Gründe für den Erfolg: Neben der Veröffentlichung von The Witcher 3 auf der Nintendo Switch, war es in erster Linie die Netflix-Serie, die den Absatz physischer Kopien von Teil 3 und der Bücher von The Witcher-Autor Andrzej Sapkowski um über 500 Prozent steigerte. (via Gamespot) Ein weiterer Grund könnte trotz Verschiebung der Release von Cyberpunk 2077 im September diesen Jahres sein.

Platz 1 ist nicht mehr fern

Falls ihr euch übrigens gefragt habt, wer denn noch vor CPR auf dem ersten Platz rangiert: die Antwort wird nur wenige unter euch erstaunen. Ubisoft ist auch im Jahr 2020 der erfolgreichste Entwickler/Publisher Europas. Mit einem Börsenwert von 9,6 Milliarden US-Dollar ist der Abstand auf Platz 2 aber deutlich geschrumpft.

Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: In der vergangenen Woche wurde Update 3.6 für The Witcher 3 auf der Switch veröffentlicht, das nicht nur die Grafik dank neuer Optionen verbessert, sondern das Spiel auch auf konstante 30 fps bringt.

Überrascht euch der andauernde große Erfolg CPRs noch?