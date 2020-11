Crash Bandicoot 4-Teaser könnte auf Nachfolger hinweisen

Crash Bandicoot 4: It's About Time mag aussehen wie ein Spiel aus dem Jahr 2020, im Herzen ist der Plattformer aber ein knallhartes Retro-Game. Das Jump'n'Run durchzuspielen ist dementsprechend schwierig, ganz zu schweigen davon, es zu komplettieren. Manchen ist dieses Kunststück aber gelungen und als Belohnung für die 106 Prozent Fortschritt gibt es einen kleinen Teaser. Und es sieht ganz so aus, als würde dieser auf ein neues Projekt hindeuten.

Wie sieht der Teaser aus? Vor dem Tutorial-Level können Spieler*innen an einem Fernseher durch die Kanäle schalten. Bei den vier wählbaren Channels handelt es sich um Logos der vier Crash-Teile. Hat man jedoch einen Spielstand mit 106 Prozent, dann erscheint ein fünfter Kanal. Dieser zeigt eine Wumpa-Frucht und zwei "Blitze", einer blau und einer orange.

Nachfolger, Spin-Off oder DLC?

Der Teaser ist kurz und nicht besonders aussagekräftig. Aber er wurde von den Entwicklern bei Toys for Bob ganz bewusst so platziert, dass er gefunden wird, sobald Spieler*innen genügend Fortschritt gemacht haben. Das Bild hat also mit hoher Wahrscheinlichkeit eine tiefere Bedeutung. Aber welche?

Ist der Teaser eine Ankündigung für Crash Bandicoot 5? Eventuell, aber das ist eher unwahrscheinlich. Der Teaser befindet sich vermutlich schon seit dem Launch im Spiel. Dass Activision noch vor Release grünes Licht für einen Nachfolger gegeben hat, daran glauben wir nicht. Ein Spin-Off ist da schon deutlich realistischer. Vielleicht ein neues Crash Team Racing? Bei Resetera glauben viele auf Grund der Farbe des Logos an ein Cross-Over mit Sonic. Ebenfalls gut möglich sind neue Level in Form von DLC.

Wie Crash 4 neue Technik mit klassischen Gameplay verbindet, erfahrt ihr in unserem Test:

Crash Bandicoot 4: It's About Time ist für Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Eine Veröffentlichung für Next-Gen-Konsolen ist wahrscheinlich, da bereits eine offizielle Bewertung der Xbox Series X/S-Version vorliegt. Über eine Umsetzung für die Nintendo Switch gibt es ebenfalls Gerüchte.