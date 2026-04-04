Crimson Desert - Update 1.02.00 ist jetzt live und erweitert Lager deutlich

Update 1.02.00 für Crimson Desert ist da und bringt eine spürbare Lagerplatzerweiterung sowie zahlreiche andere coole Änderungen mit sich.

Linda Sprenger
04.04.2026 | 11:20 Uhr

Crimson Desert erhält einen neuen Patch! Crimson Desert erhält einen neuen Patch!

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Pearl Abyss arbeitet weiter mit Hochdruck an Crimson Desert und hat abermals einen neuen Patch veröffentlich. Das Update Numero 1.02.00 ist jetzt verfügbar und wiegt auf der PS5 rund 896 MB.

Trotz geringer Datenmenge erwartet euch tiefgreifende Änderungen, die euch spürbar mehr Kontrolle über euer Inventar geben und vor allem: mehr Platz. Wir haben die wichtigsten Inhalte für euch aufbereitet sowie die komplette Liste der Patchnotes für euch parat.

Die wichtigsten Änderungen in Patch 1.02.00 für Crimson Desert

Status von Update 1.02.00 laut Pearl Abyss:

  • Steam (PC): Patch verfügbar
  • Steam (Mac): Patch verfügbar
  • PlayStation: Patch verfügbar
  • Xbox: Patch verfügbar
  • Epic Games Store: Patch verfügbar
  • Mac App Store: Später verfügbar (in Arbeit)

Was gibt's neues? Die größte Neuerung, die der heutige Patch im Gepäck hat, dreht sich erneut um euer Inventar.

Mit Version 1.02.00 plustert Pearl Abyss euer Lagerplatz nämlich deutlich auf: Die Kapazität eures Lagers kann jetzt von 240 auf bis zu 1000 Slots erhöht werden, was allerdings vom Fortschritt beim Ausbau des Greymane-Lagers abhängt (mehr Infos dazu findet ihr auf Seite 2) – das ist definitiv eine willkommene Neuerung, die sich Fans insbesondere für den späteren Verlauf des Abenteuers gefordert haben.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Darüber hinaus könnt ihr euch über eine neue Steuerungsoption freuen: Mit dem heutigen Patch könnt ihr zwischen einer "klassischen" und einer "standardmäßigen"(basic) Option fürs Sprinten wählen:

  • Basic: Sprint-Taste gedrückt halten
  • Klassisch: Sprint-Taste mehrfach drücken

Und unsere liebste Änderung, die sich in den Patchnotes schnell übersehen lässt: Es gibt jetzt ein neues Armor-Set sowie einen schicken neuen Helm für Katzen. Hat's schon jemand gefunden? Wir wollen Bilder. JETZT!

Auf der zweiten Seite des Artikels findet ihr die komplette Liste der Patch Notes des aktuellen Crimson Desert-Updates.

Mehr zu Crimson Desert
Crimson Desert traut mir bei Rätseln was zu - und das liebe ich
von Samara Summer
In Crimson Desert könnt ihr auf GTA machen und mit eurem Pferd stylisch driften - und für eine Challenge ist das sogar ziemlich praktisch
von Samara Summer

Verratet uns an dieser Stelle aber schon einmal, welche Änderungen und Verbesserungen ihr euch in Zukunft für das Open World-Abenteuer wünscht!

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (6)
Kommentare(6)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 8 Stunden

Crimson Desert traut mir bei Rätseln was zu - und das liebe ich

vor 20 Stunden

In Crimson Desert könnt ihr auf GTA machen und mit eurem Pferd stylisch driften - und für eine Challenge ist das sogar ziemlich praktisch

vor einem Tag

Crimson Desert: Alle Patch Notes und Infos für PC, PS5 und Xbox im Update-Liveticker

vor einem Tag

In Crimson Desert bin ich an der Bogenschieß-Challenge fast verzweifelt, aber dieser Fan findet einen genialen Trick - mit einem Wagen!

vor einem Tag

Crimson Desert - Update 1.02.00 ist jetzt live und erweitert Lager deutlich
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 7 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 7 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 7 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht LEGO und benutzte komplett andere Klemmbausteine

vor 8 Stunden

Das allererste LEGO-Set hieß noch gar nicht "LEGO" und benutzte komplett andere Klemmbausteine
mehr anzeigen