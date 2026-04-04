Crimson Desert - Update 1.02.00 ist jetzt live und erweitert Lager deutlich

Crimson Desert erhält einen neuen Patch!

Pearl Abyss arbeitet weiter mit Hochdruck an Crimson Desert und hat abermals einen neuen Patch veröffentlich. Das Update Numero 1.02.00 ist jetzt verfügbar und wiegt auf der PS5 rund 896 MB.



Trotz geringer Datenmenge erwartet euch tiefgreifende Änderungen, die euch spürbar mehr Kontrolle über euer Inventar geben und vor allem: mehr Platz. Wir haben die wichtigsten Inhalte für euch aufbereitet sowie die komplette Liste der Patchnotes für euch parat.

Die wichtigsten Änderungen in Patch 1.02.00 für Crimson Desert

Status von Update 1.02.00 laut Pearl Abyss:

Steam (PC): Patch verfügbar

Steam (Mac): Patch verfügbar

PlayStation: Patch verfügbar

Xbox: Patch verfügbar

Epic Games Store: Patch verfügbar

Mac App Store: Später verfügbar (in Arbeit)

Was gibt's neues? Die größte Neuerung, die der heutige Patch im Gepäck hat, dreht sich erneut um euer Inventar.

Mit Version 1.02.00 plustert Pearl Abyss euer Lagerplatz nämlich deutlich auf: Die Kapazität eures Lagers kann jetzt von 240 auf bis zu 1000 Slots erhöht werden, was allerdings vom Fortschritt beim Ausbau des Greymane-Lagers abhängt (mehr Infos dazu findet ihr auf Seite 2) – das ist definitiv eine willkommene Neuerung, die sich Fans insbesondere für den späteren Verlauf des Abenteuers gefordert haben.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Darüber hinaus könnt ihr euch über eine neue Steuerungsoption freuen: Mit dem heutigen Patch könnt ihr zwischen einer "klassischen" und einer "standardmäßigen"(basic) Option fürs Sprinten wählen:

Basic: Sprint-Taste gedrückt halten

Sprint-Taste gedrückt halten Klassisch: Sprint-Taste mehrfach drücken

Und unsere liebste Änderung, die sich in den Patchnotes schnell übersehen lässt: Es gibt jetzt ein neues Armor-Set sowie einen schicken neuen Helm für Katzen. Hat's schon jemand gefunden? Wir wollen Bilder. JETZT!

Auf der zweiten Seite des Artikels findet ihr die komplette Liste der Patch Notes des aktuellen Crimson Desert-Updates.

Verratet uns an dieser Stelle aber schon einmal, welche Änderungen und Verbesserungen ihr euch in Zukunft für das Open World-Abenteuer wünscht!