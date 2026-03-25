Crimson Desert: Alle spielbaren Charaktere und wie ihr sie freischaltet

Mit diesen Streiter*innen könnt ihr in den Kampf ziehen.

Auch wenn ihr am Anfang stets mit Kliff durch die Welt von Crimson Desert zieht, müsst ihr euch nicht lange mit ihm zufriedengeben. Schon bald habt ihr nämlich die Wahl, ob ihr Pywel mit ihm oder einem anderen Charakter erkunden wollt.

Ihr wollt direkt zu einem bestimmten Punkt springen? Kein Problem:

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Das sind alle spielbaren Charaktere

Im Verlauf des Abenteuers bekommt ihr Zugriff auf zwei weitere Charaktere – Damiane und Oongka. Beide Kämpfer*innen haben jeweils einige Besonderheiten im Gepäck, die sie für bestimmte Situationen sehr wertvoll machen.

Einmal freigeschaltet, könnt ihr fast immer die Spielfigur wechseln. Allerdings müsst ihr für die meisten Hauptmissionen stets auf Kliff wechseln. Das passiert dann bei Bedarf aber ganz unkompliziert per Knopfdruck.

Auch kann es sein, dass Damiane und Oongka kurzzeitig nicht verfügbar sind, weil sie in einigen Abschnitten der Handlung ihre eigenen Interessen vertreten und dementsprechend beschäftigt sind.

Auf den folgenden Seiten erfahrt ihr, wann ihr sie genau freischalten könnt und wann sich ein Wechsel besonders lohnt.