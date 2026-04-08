Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit

Die versteckte Klinge inspiriert gerade viele Assassin's Creed Cosplays.

An Abwechslung fehlt es Crimson Desert bei Weitem nicht. Überall gibt es etwas zu tun, hinter jeder Ecke wartet ein neuer Boss oder eine Gameplay-Mechanik, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Aber auch in diesem Open-World-Spiel ist das wahre Endgame die Frage, wie cool euer Charakter am Ende aussieht. Und was ist cooler als ein Assassine?

Eine Klinge, die jeder kennt

Fast an jeder Ecke in Crimson Desert findet ihr einzigartige Rüstungen und Waffen. Viele davon sind von anderen Franchises inspiriert und in Kombination mit dem umfangreichen Färbesystem könnt ihr Kliff schnell in den Protagonisten einer ganz anderen Spielereihe verwandeln.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

So zum Beispiel mit den roten Jägerkettenhandschuhen, die stark an die versteckte Klinge aus Assassin’s Creed Valhalla erinnern. Die haben schon einige TikToker und YouTuber zu coolen Ezio-Cosplays inspiriert.

So zeigt etwa SwanyPlayGames, wie man mit etwas Farbe und den richtigen Rüstungsteilen sowohl den Look aus dem ersten Assassin’s Creed nachahmt, als auch sehr nah an die Kleidung von Edward Kenway aus Assassin’s Creed 4: Black Flag herankommt.

Wenn ihr Kliff ebenfalls in einen Assassinen verwandeln wollt, zeigen wir euch auf der nächsten Seite ein paar Gegenstände, mit denen ihr beginnen könnt – unter anderem natürlich die versteckte Klinge.