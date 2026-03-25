Crimson Desert: Mit diesem Trick schleudert ihr euch mit Bäumen durch die Spielwelt

Ein einfacher Trick zeigt, wie ihr euch mit der Umgebung durch die Welt schleudert – ganz ohne Pferd.

Stephan Zielke
25.03.2026 | 06:34 Uhr

Mit einer Fähigkeit und einem Baum habt ihr ein waschechtes Katapult. Mit einer Fähigkeit und einem Baum habt ihr ein waschechtes Katapult.

Die Welt von Crimson Desert ist riesig und das Spiel gibt euch überraschend viele Freiheiten, wenn es darum geht, euch darin zu bewegen. Viele dieser Möglichkeiten erklärt das Spiel allerdings nicht – ihr müsst sie selbst entdecken.

Ein gutes Beispiel dafür ist ein kleiner Trick, mit dem ihr euch mithilfe der Umgebung durch die Gegend katapultieren könnt.

Trebuchet im Eigenbau

Sobald ihr schon früh im Spiel “Die Macht des Axioms” freigeschaltet habt, könnt ihr richtig kreativ werden. Mit der Fähigkeit könnt ihr Bäume an der Spitze packen, nach hinten biegen und euch anschließend nach vorne schleudern. Das Ganze funktioniert wie eine Art Katapult und befördert euch mehrere Meter durch die Luft.

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Gerade beim Erkunden kann das ziemlich praktisch sein. Ihr kommt schneller voran, könnt kleinere Hindernisse umgehen, euch über Abgründe schleudern oder euch sogar über Mauern hinweg katapultieren.

Crimson Desert belohnt Experimentierfreude massiv. Wer ein wenig ausprobiert, findet immer wieder neue Wege, sich Vorteile zu verschaffen oder einfach effizienter durch die Welt zu kommen.

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Eine Alternative mit mehr Höhe

Ganz perfekt ist der Trick allerdings nicht.

Sobald ihr nach dem Absprung den Rabenmantel nutzt, verliert ihr aktuell einen Großteil eures Schwungs. Dadurch werdet ihr in der Luft stark ausgebremst und könnt die Distanz nicht optimal ausnutzen. Zudem werdet ihr weit geschleudert, aber nicht sonderlich hoch.

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Für letzteres gibt es allerdings einen anderen Trick. Ihr könnt eure Kraftfaust nutzen, um weiter an Höhe zu gewinnen, denn im Sprung schlagt ihr die Faust nach unten. Das funktioniert bis zu drei Mal, was euch so weit nach oben bringt, dass ihr beim Sturz Schaden nehmen würdet. Nutzt also euren Rabenmantel, um sicher unten anzukommen. Mit diesem Trick haben wir die eine oder andere Mauer genommen.

Habt ihr solche Tricks beim Erkunden schon selbst ausprobiert – oder bleibt ihr lieber bei den klassischen Wegen?

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Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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