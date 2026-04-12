Ascendance of a Bookworm Season 4: Wann kommt Episode 3? Release, Uhrzeit, Streamingdienst und was bisher passiert ist

Attack on Titan-Animationsstudio Wit ist für die vierte Staffel von Acendance of a Bookworm zuständig. (© Miya Kazuki, Shosetsuka ni Naro / Wit Studio)

Ascendance of a Bookworm gehörte zu den beliebtesten Anime-Serien im Jahr 2019 und jetzt sind schon fast 4 Jahre seit dem Abschluss der dritten Staffel in 2022 vergangen. Die lange Wartezeit auf eine vierte Staffel ist endlich vorbei und Fans können sich im April auf die Fortsetzung freuen.

Wann und wo es die neuesten Episoden der vierten Staffel gibt, worum es nochmal in Ascendance of a Bookworm geht und was bisher passiert ist, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Starttermin und Sendezeit – Wann erscheint Episode 3 von Ascendance of a Bookworm Season 4?

Release: 18. April 2026

18. April 2026 Uhrzeit: unbekannt, womöglich um 19:00 Uhr deutscher Zeit

unbekannt, womöglich um 19:00 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchronisation: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln und deutsche Synchro

Auf Crunchyroll selbst sind nur die ersten zwei Staffeln der Anime-Serie verfügbar. Solltet ihr Prime Video haben und über das Abonnement Zugang zum Crunchyroll-Katalog haben, könnt ihr euch damit alle vorherigen drei Staffeln ansehen.

Damit es keine Verwirrung gibt: Die vierte Season von Ascendance of a Bookworm trägt auch den Titel “Adopted Daughter of an Archduke” und ist unter dem Namen gelistet.

Hier könnt ihr den neuesten Trailer zur kommenden Staffel sehen:

1:49 In der vierten Staffel von Ascendance of a Bookworm wird Myne Teil der Adelsgesellschaft

Autoplay

Worum es nochmal in Ascendance of a Bookworm geht

Ascendance of a Bookworm (auf Deutsch übersetzt: Der Aufstieg eines Bücherwurms) erzählt die Geschichte der jungen Studentin Urano Motosu, die Bücher über alles liebt und selbst gerne Bibliothekarin werden möchte.

Uranos Traum verflüchtigt sich, als der große Bücherhaufen in ihrem Haus auf sie herabfällt und zu Tode quetscht. Mit ihrem letzten Atemzug wünscht sie sich, in einer Welt wiedergeboren zu werden, in der sie für immer Bücher lesen kann – und genau dieser Wunsch wird ihr erfüllt.

Urano erwacht im Körper eines schwachen fünfjährigen Mädchens namens Myne und in einer Welt, in der Bücher äußerst selten sind und nur für die Elite der Gesellschaft vorgesehen sind.

Getrieben von dieser Ungerechtigkeit, aber auch ihrer Leidenschaft für Bücher und sie wieder lesen zu können, nutzt sie ihre Erinnerung an ihr altes Leben und druckt sich ihre eigenen Exemplare.

Was bisher passiert ist und wie es weitergeht

In Staffel 3 von Ascendance of a Bookworm begleiten Fans Myne in ihrem Alltag als Hohe Bischöfin, während sie ihre Druckpresse weiterentwickelt. Gleichzeitig entstehen Spannungen mit Adelsfraktionen, die ihr außergewöhnlich starkes Mana ausnutzen wollen. Der Höhepunkt: Myne wird von einem Adligen adoptiert und muss sich von ihrer Familie trennen.

Staffel 4 setzt direkt danach an und zeigt ihr neues Leben als Tochter eines Erzherzogs und potenzielle Thronkandidatin. Neben den Herausforderungen der Adelsgesellschaft machen ihr auch ihr schwacher Körper und ihre Gesundheit zu schaffen.

Trotzdem verfolgt sie weiterhin ihr Ziel, Bücher zu verbreiten und ihre eigene Druckerei am Laufen zu halten.

Freut ihr euch auf die vierte Staffel von Ascendance of a Bookworm und welche Serien stehen auf eurer Watch-Liste in dieser Saison?