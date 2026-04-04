In Crimson Desert bin ich an der Bogenschieß-Challenge fast verzweifelt, aber dieser Fan findet einen genialen Trick - mit einem Wagen!

Na, weckt das Erinnerungen bei euch?

In Crimson Desert können wir uns nicht nur auf freiem Felde mit jeder Menge Banditen herumprügeln, sondern auch an Wettbewerben in Faustkampf, Armdrücken oder eben auch Bogenschießen teilnehmen. Die KI-Herausforderer ballern aber die auftauchenden Zielscheiben in manchen Fällen derart schnell über den Haufen, dass es wirklich schwer ist, mitzuhalten.

Der "Cheat", den ein Fan für die Aufgabe gefunden hat, wirkt im ersten Moment richtig bescheuert, ist aber eigentlich ziemlich clever – und auch irgendwie eine faire Rache!

0:19 Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet!

Autoplay

Crimson Desert-Fan fährt im Bogenschuss-Wettbewerb schwere Geschütze auf ... äh große Wagen vor!

Falls ihr euch noch nicht an der Herausforderung versucht habt: In einer Graumähnen-Mission werden Schießwettbewerbe vorgestellt. Für die kleine Nebenstory müssen wir "nur" eine Runde gewinnen. Für den Abschluss der Herausforderungen, aber gleich drei in Folge, bevor auch noch ein Champion auf den Plan tritt. Das Ganze kann frustig werden, wie ich euch weiter unten erkläre.

Darum feiere ich auch die Idee eines Reddit-Users. Im Clip von HellDrivers2 sehen wir, wie Kliff ganz entspannt und konkurrenzlos seine Ziele abschießt, dann erkennen wir den Grund: Dem Gegner wurde ein Wagen vor die Nase gefahren, sodass er gar nicht treffen kann. Ausgleichende Gerechtigkeit, wie ich finde!

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So hat es der Fan gemacht

Weil tatsächlich gleich andere Personen den Trick nachmachen wollen oder sich gefragt haben, ob das ohne Schummeln, also Mods, möglich ist, erklärt HellDrivers2, dass es ganz einfach gewesen sei:

Wagen tauchen zufällig am Straßenrand auf. Nehmt euch einen und fahrt ihn einfach zum Schießstand. Das funktioniert auch für die Pistolenherausforderung, aber stellt euch auf eine anstrengende Fahrt bergauf ein.

Zusätzlich erklärt der Fan, dass es durchaus passieren kann, dass Wagen despawnen, sobald der Wettbewerb beginnt. Geklappt habe es mit großen gestohlenen Fahrzeugen, wie einem Heutransporter. Zudem soll der Trick eher mit vom Straßenrand gestohlenen Wagen gelingen als mit solchen, die entführt wurden.

Was ist die Schwierigkeit beim Wettschießen?

So läuft das Ganze ab: Wir stehen neben einer Hernandwache, vor uns beiden tauchen in regelmäßigen Abständen große Zielscheiben auf. Wer sie zuerst abschießt, bekommt einen Punkt, wer zuerst zehn hat, gewinnt. Die Schwierigkeit besteht also nicht im genauen Zielen, sondern rein in der Geschwindigkeit. Wie schnell die NPCs reagieren, ist ganz unterschiedlich.

Ich hatte teilweise das Gefühl, eine faire Chance zu haben, und dann auch locker gewonnen. Zwischendurch schien die KI aber im Voraus schon ganz genau zu wissen, wo die Scheibe erscheint und feuerte schon im Moment des Aufploppens – oder wie es mir vorkam, sogar schon ganz kurz davor.

In den Kommentaren diskutieren Personen auch, ob der Wettbewerb durch die Patches inzwischen fairer geworden ist, was ich noch nicht ausprobiert habe. So oder so ist die Idee aber ziemlich genial und obendrauf eine Hilfe für alle, die sich schwertun. Ein User fasst ziemlich treffend zusammen: "Work smarter, not harder (auf Deutsch: Arbeite schlauer, nicht härter)."

Habt ihr euch in Crimson Desert auch schon an der Schieß-Herausforderung mit drei Runden versucht? Und habt ihr für irgendetwas im Spiel einen coolen Trick genutzt?