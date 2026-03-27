"It's purrfect" Crimson Desert-Spieler freundet sich mit einer Katze an, aber die ist so dick und faul, dass er sie die ganze Zeit tragen muss

Wir sind auch schon glücklich, wenn wir in Crimson Desert einfach nur Katzen umhertragen können.

Crimson Desert bietet so einige Mechaniken, um euch das Leben in der riesigen Open World etwas leichter zu machen. Dazu gehören eigentlich auch die diversen Tiere, mit denen ihr euch anfreunden könnt und die euch dann im Gegenzug beim Looten unterstützen.



Zumindest normalerweise. Die Katze dieses Fans ist wohl einfach zu kugelrund dafür.

Crimson Desert-Fan holt sich Katzen-Companion, aber der lässt sich nur auf der Schulter umherkutschieren

Haustiere sind in Crimson Deserst nicht nur unglaublich niedlich und können gestreichelt werden, sie haben auch einen praktischen Nutzen. Sobald ihr einen Hund oder eine Katze einmal gezähmt habt, können sie euch nämlich auf euren Abenteuern begleiten und dabei sogar Loot von besiegten Feinden einsammeln.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

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Zumindest sollten sie das eigentlich tun. Freundet man sich aber wie Fan Ter-Lee-Comedy mit der wohl schwergewichtigsten Katze im ganzen Spiel an, kann das auch ganz anders aussehen. Wie der Redditor nämlich in einem kurzen Video zeigt, scheint sein Companion überhaupt nicht daran zu denken, ihm irgendwie zu helfen.

Stattdessen sitzt die runde schwarze Katze einfach gemütlich auf der Schulter von Kliff (wir bekommen schon beim Zusehen Nackenschmerzen) und lässt sich durch die Welt kutschieren.

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"Ich hab am Ende eine faule, dicke Katze bekommen. Er lootet nicht oder so, geschweige denn dass er von selbst läuft. Genau mein Pech."

Zugegeben, irgendwie niedlich sieht die ungewöhnliche und flauschige Schulterrüstung aber schon aus. Auch wenn nicht ganz klar ist, warum diese Katze scheinbar so gar nicht aushelfen will. Eigentlich sollten euch auch die rundlichen Companions unterstützen können, möglicherweise handelt es sich also um einen Bug.

Ter-Lee-Comedy scheint das aber letztlich nicht allzu sehr zu stören, immerhin schreibt er in den Kommentaren selbst: "Es ist perrrfekt." Wenn er nicht Katzen-Taxi spielen wollte, könnte er schließlich problemlos einen anderen gezähmten Tierbegleiter ausrüsten.

Für alle, die sich jetzt ebenfalls in den wortwörtlichen Flauschball verliebt haben: Auf der zweiten Seite erklären wir euch, wie ihr Tiere zähmt.