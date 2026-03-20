Crimson Desert: Das Rätsel neben dem Camp – So löst ihr die Herausforderung der Drachensteinkammer

Mit Drachen hat das Rätsel zwar wenig zu tun, aber ganz einfach ist es trotzdem nicht.

Dass Crimson Desert euch nicht sonderlich an die Hand nimmt, ist mittlerweile wohl bekannt. Egal ob bei der Steuerung, Quests oder bei den zahlreichen Rätseln, müsst ihr euch alles hart erarbeiten.

Dazu gehört auch die Steinkammer des Drachen, die ihr direkt neben eurem Camp findet, deren Lösung aber ein paar Kilometer weiter weg auf euch wartet.

So findet ihr die Steinkammer des Drachen

Sobald ihr das neue Camp der Graumähnen erreicht habt, solltet ihr euch etwas nach Süden wagen. Dort auf dem Plateau ist ein gewaltiges Loch im Boden, in dem einige wertvolle Gegenstände auf euch warten. So findet ihr unten am Boden etwa eine kleine Höhle, in der ihr eine Diamantenmine entdecken könnt. Die versorgt euch gerade zu Beginn gut mit Geld, bevor ihr die Diamanten später ohnehin für das Crafting braucht.

Diese Malerei ist sehr verdächtig.

Wirklich interessant ist aber eine bemalte Felswand, ungefähr auf halber Höhe des Lochs. Gleitet mit dem Rabenmantel dorthin und drückt gegen die Stelle, die nicht vollkommen von Pflanzen bedeckt ist. Dadurch erreicht ihr die Kammer.

0:33 So vergrößert ihr euer Inventar in Crimson Desert

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So löst ihr das Rätsel des Drachen

Der Aufbau der Kammer ist eigentlich ganz einfach. In der Mitte des Raums findet ihr drei Steinscheiben, die ihr drehen könnt. Jedoch gibt es in der gesamten Kammer keinen Hinweis darauf, wie ihr die Scheiben einstellen müsst, damit sich die Kammer öffnet.

Auf der Karte seht ihr drei Markierungen.

Wenn ihr euch jedoch die Wände genauer anseht, könnt ihr zwei Karten erkennen. Beide sind vollkommen identisch und zeigen einen langen Weg, der bei einem Gebäude endet, das von einem Fluss umringt ist. Am Weg ist eine rote Markierung und noch einmal zwei weitere im oberen linken Teil.

Die Karte ist sehr viel detaillierter als eure eigene und auch etwas gestaucht. Daher kann es schwierig sein, die Positionen richtig auszumachen. Aber mit etwas Fantasie erkennt man, dass es sich um den Weg zum Haus der Heilung von St. Hassius handelt. Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr Kapitel drei der Hauptgeschichte bereits beendet habt.

Die drei Wandmalereien

Die Karte beschreibt natürlich nicht, wonach ihr wirklich Ausschau halten müsst. Ihr sucht nach großen Bildern an Felswänden. Das erste findet ihr auf dem Weg zum Haus der Heilung zwischen dem Blütenwaldhof und der Halssius-Apotheke.

Die beiden anderen Bilder findet ihr relativ nah beieinander, leicht nördlich des Osttors von Hernand, jeweils links und rechts des kleinen Flussarms.

Damit könnt ihr dann in die Kammer des Drachen zurückkehren und die Scheiben auf die jeweiligen Bilder einstellen. Habt ihr alles richtig gemacht, öffnet sich die Tür unter dem Drachen und ihr erhaltet ein zusätzliches Abyss-Artefakt – und das große Fragezeichen neben eurem Camp verschwindet endlich.