Crimson Desert: So habe ich in einer der ersten Missionen eine Menge Geld und Zeit gespart

Kein Grund so grimmig zu schauen. Wir bringen euch umsonst nach St. Halssius.

In Kapitel drei der Hauptkampagne von Crimson Desert sollt ihr einen alten Gefährten wiederfinden. Dieser wird jedoch an einem Ort festgehalten, den man das Haus der Heilung nennt. Dieses angebliche Sanatorium ist jedoch hermetisch abgesichert und ihr sollt ordentlich Geld in die Hand nehmen, um den Ort gefahrlos zu betreten.

Oder ihr macht es wie ich im Assassin’s-Creed-Style und bezahlt nicht einen einzigen Kupfer dafür.

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Während der großen Quest "Heimatstadt" erreicht ihr irgendwann die Unter-Quest "Vertraute Flüche", die euch zum Haus der Heilung führt. Dort sollt ihr Yann ausfindig machen. Wie genau ihr das anstellt, ist euch überlassen. Die meisten Wege in das Sanatorium kosten allerdings Silber – und das ist knapp.

0:33 So vergrößert ihr euer Inventar in Crimson Desert

Autoplay

Doch ihr könnt auch alle Wachen umgehen und euch stattdessen auf das Gelände schleichen. Insbesondere, wenn ihr ungefähr wisst, wo ihr nach Yann suchen müsst.

Geht dafür vom Eingang aus nach links und folgt der Mauer. Irgendwann erreicht ihr ein größeres Gebäude. Dort an der Wand ist eine Leiter, mit der ihr auf das Dach des Hauptgebäudes kommt.

Von dort aus geht ihr gerade über das Dach und seht, dass das gesamte Gebäude eine U-Form bildet und ihr nun Blick auf den Innenhof habt. Yann befindet sich auf der anderen Seite des Hofes im zweiten Stock. Geht über die Dächer und klettert durch das Fenster. In dem Gang herrscht großer Aufruhr und wenn ihr euch nähert, startet eine Zwischensequenz, nach der ihr mit Yann entkommen müsst.

Falls ihr die Mission anders lösen möchtet, kostet das zwar Geld, aber ihr müsst auch wissen, wo ihr dafür hin müsst – auf der folgenden Seite verraten wir euch, wie ihr den Passierschein oder die passende Verkleidung bekommt.