Crimson Desert-Fan spielt 60 Stunden und übersieht ein sehr cooles Feature, das durch den letzten Patch sogar noch besser wird

In Crimson Desert gibt es nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch legendäre Tiere – und ein ganz besonderer Neuzugang ist gerade sehr beliebt.

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Kevin Itzinger
24.04.2026 | 18:34 Uhr

Legendäre Tiere lassen sich schnell übersehen. Legendäre Tiere lassen sich schnell übersehen.

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Dass es in Crimson Desert einiges zu entdecken und entsprechend zu verpassen gibt, ist kein Geheimnis. Bei der Flut an Features, Systemen und dem generell großen Umfang ist es kein Wunder, wenn einige Dinge auf der Strecke bleiben – wie die Tatsache, dass es legendäre Tiere gibt.

"Was meinst du damit, dass mein Phönix auf meinem Arm sitzen darf?!"

Erst kürzlich erschien mit Patch 1.04 das neueste Update für Crimson Desert und darin waren neben zahlreichen heiß erwarteten Features, wie den neuen Schwierigkeitsgraden und Lagermöglichkeiten, auch neue Haustiere enthalten.

Video starten 0:31 Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer

Neben Hunden, Katzen und diversen Reittieren können wir jetzt auch Vögel halten – darunter auch ein legendärer Phoenix. In einer dazugehörigen Community-Diskussion zeigen sich einige Spieler*innen davon überrascht.

Es gibt legendäre Kreaturen – was zum Teufel habe ich die letzten 60 Stunden gemacht?

Das schreibt etwa DayveonDrama und bekommt dafür viel Zustimmung. Und tatsächlich gibt es zwar einige Quests, die direkt mit ein paar legendären Tieren verbunden sind, wer die aber verpasst, bekommt schnell gar nichts von ihnen mit.

Dabei lohnt es sich, die Augen offenzuhalten, denn einige der legendären Tiere können als dauerhafte Reittiere gezähmt werden. Neben diversen besonderen Pferden gibt es auch fünf ganz besondere wie einen Wolf oder einen Hirsch.

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Den Phoenix können wir zwar nicht reiten, aber wie Hunde und Katzen begleitet er uns durch die Welt, unterstützt uns beim Looten und – das wichtigste – er ruht sich zwischendrin auf unserer Schulter aus, was ziemlich cool aussieht.

Wenn ihr wissen wollt, wo ihr euch den Phoenix schnappen könnt, schaut gerne auf der nächsten Seite vorbei – da haben wir einen kleinen Guide dafür verfasst.

Seid ihr schon auf legendäre Tiere getroffen und wie viele habt ihr bereits besiegt oder gezähmt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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