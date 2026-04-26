In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz

Mit diesem Hut seid ihr der Hit auf jeder Party. Zumindest um 6 Uhr morgens.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
26.04.2026 | 08:00 Uhr

Der Hut hat mehrere Vorteile. Ihr werdet wach und ihr werdet garantiert in der Stadt gemieden. Der Hut hat mehrere Vorteile. Ihr werdet wach und ihr werdet garantiert in der Stadt gemieden.

Es gibt viele besondere Items in Crimson Desert, die vor allem durch ihre speziellen Effekte punkten können. Die sind mal mehr, mal weniger nützlich. Ein Fächer, mit dem ihr Stürme beschwören könnt? Ein Diadem, das Blitze verschleudert, um eure Gegner zu blenden? Oder eben ein Hut mit Hahn, der um sechs Uhr morgens einfach nur Terror schiebt!

Nutzlos, aber lustig

Konkret geht es um den “Verkünder der sechsten Stunde”. Bei so einem epischen Namen kann der Hut ja nur großartig sein. Ist er auch – auf seine eigene Art.

Video starten 1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Die eigentlich ganz schicke Kopfbedeckung hat zwar keine tollen Stats, die ihr nicht einmal beim Schmied verbessern könnt, aber immerhin einen Spezialeffekt. Mit der Fähigkeit "Kikeriki" gibt es jeden Morgen um sechs ein spezielles Event.

Dabei öffnet sich der Hut und sein Mitbewohner wird von der Leine gelassen. Denn anscheinend hat es sich ein Hahn in der Kopfbedeckung gemütlich gemacht – und schreit die ganze Umgebung zusammen. Verschreckte Stadt- und Dorfbewohner inklusive.

Crimson Desert erfüllt mir mit dem neuen Patch einen großen Wunsch: noch mehr Haustiere und ein richtig wichtiges Feature für sie
von Samara Summer
Crimson Desert erfüllt mir mit dem neuen Patch einen großen Wunsch: noch mehr Haustiere und ein richtig wichtiges Feature für sie
Crimson Desert hat mit dem Patch endlich eine Sache geändert, die mich seit Release genervt hat - und jetzt werde ich mir viel Zeit sparen
von Samara Summer
Crimson Desert hat mit dem Patch endlich eine Sache geändert, die mich seit Release genervt hat - und jetzt werde ich mir viel Zeit sparen

So bekommt ihr den Verkünder

Den Verkünder könnt ihr einfach so einsammeln, er ist an keine Quest gebunden. Wenn ihr noch nicht sonderlich weit im Spiel seid, müsst ihr dafür allerdings einiges an Strecke auf euch nehmen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Hut liegt in einer Ruine in Delesyia. Orientiert euch am Schriftzug "Delesyia" auf der Weltkarte und schaut euch genau nördlich des "Y" um. Lauft so lange nach Norden, bis ihr einen See erreicht, an dem ihr eine Turmruine sehen solltet.

Karte Turm Lampe

Karte Orientiert euch an dem Y auf der Karte und geht nach Norden zum See.

Turm Der Turm ist das einzige Gebäude in der Umgebung.

Lampe Passt auf die Monster auf und entzündet die Fackel.

Auf der Rückseite gibt es eine Leiter, mit der ihr ins Innere kommt. Passt beim Abstieg aber auf: Es warten zwei Gegner auf euch, die ohne passende Ausrüstung ziemlich unangenehm werden können.

Habt ihr gewonnen, müsst ihr nur noch die Laterne anzünden und könnt den Hut an euch nehmen.

Warum hat dieser Hut so ein episches Versteck? Und wer hat den Hahn die ganze Zeit gefüttert? Egal. Zumindest könnt ihr jetzt jeden Morgen für Chaos sorgen. Da sind die Logiklücken zu verkraften.

Was ist euer liebstes „nutzloses“ Item in Crimson Desert?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 51 Minuten

In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz

vor 22 Stunden

Crimson Desert hat mit dem Patch endlich eine Sache geändert, die mich seit Release genervt hat - und jetzt werde ich mir viel Zeit sparen

vor einem Tag

Crimson Desert-Fan spielt 60 Stunden und übersieht ein sehr cooles Feature, das durch den letzten Patch sogar noch besser wird

vor einem Tag

Crimson Desert: Hotfix 1.04.01 und 1.04.02 sind da - Pearl Abyss bessert gleich noch mal nach und verhindert, dass eure Haustiere euer Erz wegfressen

vor 2 Tagen

Crimson Desert erfüllt mir mit dem neuen Patch einen großen Wunsch: noch mehr Haustiere und ein richtig wichtiges Feature für sie
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Remake Top oder Flop? Was haltet ihr bislang von Assassins Creed Black Flag Resynced? Stimmt mit ab

gerade eben

Remake Top oder Flop? Was haltet ihr bislang von Assassin's Creed Black Flag Resynced? Stimmt mit ab
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (April 2026)   6     10

vor 10 Minuten

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (April 2026)
In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz   1

vor einer Stunde

In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz
One Piece-Animator veröffentlicht Nami-Szene mit Gear-5-Energie – und jetzt fordern Fans von Oda genau das im echten Manga

vor 2 Stunden

One Piece-Animator veröffentlicht Nami-Szene mit "Gear-5-Energie" – und jetzt fordern Fans von Oda genau das im echten Manga
mehr anzeigen