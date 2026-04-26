In Crimson Desert gibt es einen Hut, in dem ein echter Hahn steckt, der jeden Morgen kräht - und das ist kein Scherz

Der Hut hat mehrere Vorteile. Ihr werdet wach und ihr werdet garantiert in der Stadt gemieden.

Es gibt viele besondere Items in Crimson Desert, die vor allem durch ihre speziellen Effekte punkten können. Die sind mal mehr, mal weniger nützlich. Ein Fächer, mit dem ihr Stürme beschwören könnt? Ein Diadem, das Blitze verschleudert, um eure Gegner zu blenden? Oder eben ein Hut mit Hahn, der um sechs Uhr morgens einfach nur Terror schiebt!

Nutzlos, aber lustig

Konkret geht es um den “Verkünder der sechsten Stunde”. Bei so einem epischen Namen kann der Hut ja nur großartig sein. Ist er auch – auf seine eigene Art.

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Autoplay

Die eigentlich ganz schicke Kopfbedeckung hat zwar keine tollen Stats, die ihr nicht einmal beim Schmied verbessern könnt, aber immerhin einen Spezialeffekt. Mit der Fähigkeit "Kikeriki" gibt es jeden Morgen um sechs ein spezielles Event.

Dabei öffnet sich der Hut und sein Mitbewohner wird von der Leine gelassen. Denn anscheinend hat es sich ein Hahn in der Kopfbedeckung gemütlich gemacht – und schreit die ganze Umgebung zusammen. Verschreckte Stadt- und Dorfbewohner inklusive.

So bekommt ihr den Verkünder

Den Verkünder könnt ihr einfach so einsammeln, er ist an keine Quest gebunden. Wenn ihr noch nicht sonderlich weit im Spiel seid, müsst ihr dafür allerdings einiges an Strecke auf euch nehmen.

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Der Hut liegt in einer Ruine in Delesyia. Orientiert euch am Schriftzug "Delesyia" auf der Weltkarte und schaut euch genau nördlich des "Y" um. Lauft so lange nach Norden, bis ihr einen See erreicht, an dem ihr eine Turmruine sehen solltet.

Auf der Rückseite gibt es eine Leiter, mit der ihr ins Innere kommt. Passt beim Abstieg aber auf: Es warten zwei Gegner auf euch, die ohne passende Ausrüstung ziemlich unangenehm werden können.

Habt ihr gewonnen, müsst ihr nur noch die Laterne anzünden und könnt den Hut an euch nehmen.

Warum hat dieser Hut so ein episches Versteck? Und wer hat den Hahn die ganze Zeit gefüttert? Egal. Zumindest könnt ihr jetzt jeden Morgen für Chaos sorgen. Da sind die Logiklücken zu verkraften.

Was ist euer liebstes „nutzloses“ Item in Crimson Desert?