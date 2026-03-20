Crimson Desert: Spieler zeigt, wie unglaublich riesig die Map ist - so sieht sie nach 205 Stunden aus und er hat noch nicht mal alles gesehen

Crimson Desert ist gigantisch und die Spielwelt unglaublich groß. Dieser Spieler hier zeigt, wie viel er in 205 Stunden schon gesehen hat und dass er selbst nach dieser langen Zeit noch nicht überall war.

David Molke
20.03.2026 | 20:15 Uhr

Crimson Desert kleckert nicht, es klotzt – das Open World-Spiel hat eine der größten Maps überhaupt. Crimson Desert kleckert nicht, es klotzt – das Open World-Spiel hat eine der größten Maps überhaupt.

Crimson Desert sollte ursprünglich mal ein MMO werden und das merkt man dem Spiel auch an. Zum Beispiel bei der Open World und ihrer Größe, die gigantisch ausfällt. 400 Quadratkilometer soll sie umfassen, hieß es – und das scheint nicht übertrieben gewesen zu sein, wie dieser Spieler zeigt.

Crimson Desert: Die Map ist wirklich gigantisch, seht euch das an

Wenn einfach nur solche Zahlen oder ein Bild der Übersichts-Karte gezeigt werden, kann man sich oft nur wenig darunter vorstellen. Aber dieser Spieler und Tester hier hat sich dazu etwas überlegt und die Map eingefärbt. Dazu gibt's eine zeitliche Einordnung. So wird sehr schnell deutlich, wie umfangreich Crimson Desert wirklich ist.

Video starten 29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Innerhalb der letzten Wochen (die Person hat einen Review-Key für Crimson Desert bekommen und konnte deshalb schon vor Release spielen) hat Blaine Smith von GamersHeroes schon stolze 205 Stunden lang Crimson Desert gezockt. Aber selbst innerhalb dieser umfangreichen Zeit wurde noch nicht die ganze Map erkundet.

Hier könnt ihr einen Großteil der Karte sehen, die sich zwar noch etwas weiter erstreckt, dort aber nicht begehbar sein soll:

  • Die blauen Bereiche sind die, wo Blaine Smith schon die meisten (Haupt-)Quests erledigt hat, oder zumindest mehr als 90 % davon.
  • Gelb eingefärbt wurde alles, wo bereits Quests begonnen, aber noch nicht so viele abgeschlossen wurden.
  • Rot sind die Gebiete, in denen der Spieler noch gar nicht war (nach 205 Stunden!)
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Das zeigt sehr, sehr eindrücklich, wie unglaublich groß die Spielwelt von Crimson Desert ist. Nach 200 Stunden sind wir in der Regel selbst mit den dicksten Open World-Brocken durch, aber hier scheint es wirklich unglaublich viel zu sehen und zu tun zu geben – von kleineren Nebenquests einmal abgesehen.

Wer wirklich alles erledigen und entdecken will, braucht schätzungsweise doppelt so viel Zeit. Dementsprechend kommt Blaine Smith auch zu dem Fazit, dass es sich bei Crimson Desert um eines der größten je entwickelten Spiele handeln muss, wenn nicht sogar das größte.

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Rein von der Spielwelt her stehen die Chancen zumindest nicht schlecht, auch wenn es da natürlich immer noch so Ausnahme-Fälle wie No Man's Sky gibt (auch wenn da die Spielwelt natürlich nicht komplett handgemacht ist). Größer als Skyrim und Red Dead Redemption 2 oder auch The Witcher 3 und Breath of the Wild dürfte die Open World-Map von Crimson Desert auf jeden Fall ausfallen, wenn das mit den 400 km2 stimmt.

Wie findet ihr so gigantische Open Worlds? Freut ihr euch darüber oder schreckt euch das eher ab?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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