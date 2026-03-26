Crimson Desert: Marketing-Director hat 400 Stunden gezockt und hat erst jetzt von der Community einen genialen Trick gelernt - und auch ihr solltet den ausprobieren

Kochtöpfe sind was für Noobs!

Crimson Desert ist eines dieser Sandbox-Spiele, in denen Spieler*innen wie in Red Dead Redemption 2 oder Zelda: Breath of the Wild auch in mehreren Jahren noch neue Dinge herausfinden werden. Da sind wir uns sicher.

Selbst der Marketing Director des Spiels, Will Powers, ist von der Reichhaltigkeit der Open World des Action-Adventures überrascht und gibt auf der Social Media-Plattform X zu, dass er erst nach 400 Spielstunden von einem ziemlich coolen Trick erfahren hat.

Hähnchen brutzeln im Sonnenlicht

Worum es genau geht? TheGameVerse hat in einem Video auf X einen Koch-Kniff geteilt, auf den wir zugegebenermaßen auch noch nicht gekommen sind: Denn tatsächlich ist es möglich, dass ihr euer Essen auch ohne Kochstation zubereiten könnt – und zwar, indem ihr das Licht reflektiert.

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Die Fähigkeit, Licht zu reflektieren, wird euch direkt zu Beginn eures Abenteuers vorgestellt, nachdem ihr die Sprungpassagen im Tutorial gemeistert habt.

Um euch das Sonnenlicht zunutze zu machen, ist eine ziemlich komplizierte Tastenkombination vonnöten, die die Kolleg*innen der GameStar in ihrem Guide genauer erklären.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Wie ihr jedenfalls im oberen Video seht, könnt ihr dank des Reflektierens von Sonnenlicht auch euer Essen zubereiten, und zwar indem ihr das Licht einfach mit eurem Schwert auf entsprechende Zutaten leitet. Mensch, wenn das im echten Leben so easy wäre!

Auch Marketing-Lead Will Powers zeigt sich begeistert vom Barbecue-Trick: "Das Lustige ist ja, dass ich schon 400 Stunden in dem Spiel verbracht habe und das gar nicht wusste. Deshalb freue ich mich so darauf, von der Community zu lernen! Ihr seid echt super", schreibt er auf X. Wir sind gespannt, was die Community in den nächsten Tage, Wochen, Monaten oder womöglich sogar Jahren noch über Crimson Desert herausfindet.

Crimson Desert ist seit dem 19. März 2026 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich. Für Tester Kevin ist das Mammut-Rollenspiel trotz des schweren Einstiegs ein Kandidat für sein Spiel des Jahres. Den GamePro-Test haben wir hier für euch verlinkt.

Und an dieser Stelle fragen wir euch: Kanntet ihr den Koch-Kniff schon? Von welchen genialen Crimson Desert-Tricks habt ihr außerdem erst viel zu spät erfahren? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!