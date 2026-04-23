Crimson Desert erfüllt mir mit dem neuen Patch einen großen Wunsch: noch mehr Haustiere und ein richtig wichtiges Feature für sie

Damiane wirkt mit der Krähe und dem Outfit ein wenig, als habe sie gerade Urlaub in Yharnam gemacht.

Ich war anfangs nicht sicher, ob mir Crimson Desert gefallen würde. Trotzdem hatte ich mir vorgenommen, dem Spiel eine faire Chance zu geben und mindestens so lange zu zocken, bis ich einen Hund in Rüstung an meiner Seite habe.

Dass mich das Action-Adventure nunmehr für knapp 80 Stunden bei der Stange gehalten hat, liegt mehr an der großartigen Erkundung als an dem niedlichen Feature. Trotzdem habe ich immer noch viel Spaß dabei, neue Fellnasen für mein Camp zu gewinnen. Jetzt kommt dank des neuen Patches noch Federvieh dazu und eine Sache, die ich bereits vermisst hatte, gibt's obendrauf.

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Autoplay

In Crimson Desert kann ich jetzt auch Vögel zähmen

Heute ist Update 1.04.00 für Crimson Desert erschienen und hat unter anderem wählbare Schwierigkeitsgrade ins Spiel gebracht. Viel wichtiger für mich sind aber die Punkte in den Patch Notes, in denen es um Haustiere geht. Ich finde es nämlich richtig cool, dass es statt mehr Hunde- und Katzenrassen jetzt mit den Piepmatzen gleich eine ganz neue Tierart zum Anfreunden gibt.

Und sie für sich zu gewinnen, ist fast schon zu einfach. Nach einem kurzen Abstecher ins Spiel habe ich bereits einen Schwarznackenpirol und eine Krähe am Start – und besonders Letztere steht Damiane auf ihrer Schulter richtig gut.

So einfach holt ihr euch jetzt einen Vogel

Dank des Updates haben wir jetzt ein neues Item im Inventar oder der Lagertruhe: nämlich den Totempfahl der Bindung. Manche nennen es auch: Vogelfutterschale.

Diese können wir aufstellen und mit geeignetem Futter füllen. Ich habe zum Beispiel unter anderem eine größere Menge Gerste und Erbsen gewählt. Kaum waren die Zutaten dort abgelegt, kam auch schon der erste Vogel an und hat sich den Bauch vollgeschlagen.

Danach konnte ich den Piepmatz direkt mit X (Viereck auf dem DualSense) aufnehmen, also viel schneller als das bei Hunden und Katzen bislang der Fall war. Sind sie herbeigerufen, dann verhalten sie sich genau wie Samtpfoten, abgesehen davon, dass sie logischerweise fliegen.

Sobald ich anhalte, lassen sie sich auf der Schulter meines Charakters nieder und im Spielgeschehen looten sie für mich.

Übrigens: Kleiner Tipp – Als ich die Futterschale aufgestellt habe und weggelaufen bin, um passende Nahrungsmittel zu holen, ist sie direkt zu den verlorenen Gegenständen gewandert und ich musste sie beim Lagermeister zurückkaufen. Sobald ihr mit eurer Fütterung fertig seid, baut das Teil ab und nehmt es wieder im Inventar mit, um das zu vermeiden.

Schluss mit Jindo, Jindo und Brauner Hund: Haustiere können jetzt Namen bekommen

Richtig schade fand ich es bisher außerdem, dass meine Tiere so generische Namen haben. Ich habe beispielsweise unter anderem zwei Jindos, die einfach Jindo und Jindo heißen. Jetzt werde ich mich so richtig austoben. In Farmspielen sind Namen wie Kuhnigunde und Mählina mein ganzer Stolz.

In Crimson Desert muss ich bei den vielen Hunden und Katzen erst noch kreativ werden. Wie wäre es mit Isa-Bell? Oder Bell-ara? Jedenfalls können die Namen ganz einfach im Haustiermenü durch einen Tastendruck auf den rechten Stick vergeben werden.

Habt ihr noch andere richtig gute oder richtig bescheuerte Namensvorschläge für mich? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare und verratet mir auch, ob ihr ein liebstes Haustier habt.