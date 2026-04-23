Crimson Desert Update 1.04.00 ist endlich live, bringt Schwierigkeitsgrade und einen Haufen anderer Änderungen

Der neue Crimson Desert Patch bringt Schwierigkeitsgrade und mehr.

Nachdem Pearl Abyss den neuesten Crimson Desert-Patch bereits vor wenigen Tagen angeteast und für diese Woche versprochen hat, können wir jetzt endlich genüsslich unsere Downloads anwerfen. Das neueste Update mit der Versionsnummer 1.04.00 ist da, bringt die bereits angekündigten Schwierigkeitsgrade und vieles mehr.



Heißt: Wer will, kann sich Crimson Desert jetzt einfacher oder eben auch schwerer machen als zuvor. Alle Änderungen in der Übersicht.

Die Eckdaten zum Patch:

Versionsnummer: 1.04.00

1.04.00 Plattformen: Steam (PC): jetzt verfügbar Steam (Mac): zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar (in Arbeit) PlayStation: jetzt verfügbar Xbox: jetzt verfügbar Epic Games Store: jetzt verfügbar Mac App Store: zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar (in Arbeit)



11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Das sind die wichtigsten Änderungen im heutigen Crimson Desert-Patch 1.04.00

Was sollen wir sagen? Das neueste Crimson Desert liefert definitiv ordentlich. Zu den größten Neuerungen gehören Verbesserungen bei der Steuerung und Tabs für das Inventar, neue Haustiere, frische Storage-Items, neue Skills und natürlich die oben bereits erwähnten Schwierigkeitsgrade (Leicht, Normal und Schwer).

Ihr findet die Schwierigkeitsgrad-Optionen unter Einstellungen > Spiel. Dabei erwartet euch Folgendes konkret:

Leicht

Ihr steckt weniger Schaden ein.

Die maximale Gesundheit, Aggressivität und allgemeine Geschwindigkeit eurer Feinde wird verringert.

Ihr habt mehr Zeit Zum Parieren und Ausweichen bzw. das Zeitfenster wird vergrößert.

Bosse versuchen seltener, Gegenangriffe auszuführen oder zu entkommen, wenn sie getroffen werden.

Normal

Hierbei handelt es sich um den Standard-Schwierigkeitsgrad, auf dem wir vor diesem Update gezockt haben.

Schwer

Effekte von Nahrungsgegenständen werden nicht sofort angewendet, sondern erst nach Abschluss der Verzehr-Animation.

Ihr steckt mehr Schaden ein.

Die maximale Gesundheit, Aggressivität und allgemeine Geschwindigkeit eurer Feinde wird vergrößert.

Ihr habt weniger Zeit Zum Parieren und Ausweichen bzw. das Zeitfenster wird verkleinert.

Wenn ihr rollt, seid ihr jetzt für kürzere Zeit unverwundbar.

Bosse versuchen häufiger, Gegenangriffe auszuführen oder zu entkommen, wenn sie getroffen werden.

Einige Bosse haben jetzt zusätzliche Angriffsmuster, oh Gott.

Zudem will Pearl Abyss "bald" eine Boss-Rematch-Funktion einführen, für alle, die bereits besiegten Bossen noch einmal gegenübertreten wollen. Heißt: Noch ist die Funktion offenbar nicht im Spiel, soll aber bald implementiert werden. Wann genau, ist nicht bekannt.

Die komplette Liste der Patchnotes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.