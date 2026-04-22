Goldene Äpfel in Crimson Desert: Ich habe bisher nie auf Igel geachtet, aber das wird sich jetzt ändern - Sie können mich mit ihrer Fracht ganz einfach reich machen

In Crimson Desert können wir schnell an Geld kommen, indem wir Igel bestehlen. Und das ist kein Scherz!

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Samara Summer
22.04.2026 | 18:00 Uhr

Ist er nicht goldig? Ist er nicht goldig?

In Crimson Desert greife ich immer mal wieder zu, wenn ich ein noch unbekanntes Tier, das mit "???" markiert ist, schnappen kann. So fülle ich langsam mein Wissen über die Fauna von Pywel. Gezielt Jagd auf Igel habe ich aber zunächst nicht gemacht. Das hat sich jetzt geändert, denn wenn ich knapp bei Kasse bin, werde ich die Tierchen schamlos bestehlen.

Igel schleppen in Crimson Desert goldene Äpfel herum, und sorry, aber ich brauche das Geld!

Die Region, in der sich die Goldesel ... äh, -igel tummeln, hatte ich in meinen 75 Stunden Spielzeit tatsächlich als einzige noch gar nicht erkundet. Sie befindet sich im Osten der Karte, hört auf den Namen "Deleysia" und macht gerade unter anderem wegen ihrer ganz besonderen Fauna in der Crimson Desert-Community von sich reden.

Video starten 0:48 Schnell Geld verdienen in Crimson Desert - So scheffelt ihr ordentlich Kohle

Ziemlich genau über dem "S" auf der Karte befindet sich ein kleines festlich geschmücktes Dorf. Hier wiederum gibt es eine Viehweide, auf der unter anderem ein Automaton unterwegs ist. Der hölzerne Silo- oder Wasserturm ist etwas kaputt und steht schief. Daneben ist eine annährend dreieckige Blumenwiese, direkt angrenzend an ein Feld. Und genau da zieht es mich jetzt immer hin, wenn mir das nötige Kleingeld fehlt.

Laufe ich durch die Blumen, wuseln dort Tierchen herum und ziemlich häufig sind Igel dabei, die goldene Äpfel auf dem Rücken tragen. Nachdem ich dreimal hin- und hergelaufen war, habe ich den ersten gesichtet. Nach noch zwei weiteren Versuchen schon den nächsten und gleich im nächsten Versuch noch einen.

Map Location

Map Hier seht ihr den Spot auf der Map. Ihr könnt euch ganz bequem an den viereckigen Feldern orientieren.

Location Die Stelle ist einfach zu finden. Ihr könnt euch am Turm, den ihr hier noch rechts im Bild seht, orientieren sowie an den Bahngleisen und an dem Berg im Hintergrund

Die Äpfel liegen aber nicht zufällig auf ihrem Rücken, sondern gehören rechtmäßig den Igeln, wie es aussieht. Denn sie können nur mit einer Verbrechermaske gestohlen werden. Dazu schaue ich mir die Tierchen mit LB (L1 auf dem DualSense) an.

Beziehungsweise: Den Igel anzuschauen, reicht nicht, der Apfel muss genau getroffen werden. Das kann etwas fummelig sein. Wenn der Vierbeiner dabei ins Gebüsch entwischen will, schnappe ich ihn mir mit X (Dreieck auf dem DualSense) erst einmal und setze ihn auf einer freien Fläche wieder ab. Dabei braucht er einen Moment, um sich wieder zu berappeln und ich kann den Apfel in Ruhe mit A (X auf dem DualSense) stehlen. Sorry, Igel, ich brauche das Geld!

Genau wie wenn ich andere Dinge klaue, muss ich dann auch noch schnell genug aus dem roten Kreis fliehen, damit das fiese Verbrechen ungestraft bleibt.

Das Ganze rentiert sich so richtig, denn so ein goldenes Obststück ist stolze 114 Silber wert! In der Nähe ist dann auch gleich noch ein Lebensmittelhändler (wie passend) zu finden, bei dem sich die Äpfel zu Geld machen lassen.

Auch gut zu wissen: Wer noch gar nicht in der Region war und sie extra nur fürs Äpfelmopsen besucht, findet an den Klippen ein kleines Stück über dem "L" in "Deleysia" einen Schnellreisepunkt, mit dem es sich bequem hin- und herreisen lässt.

Wollt ihr nicht den Weg auf euch nehmen und braucht gerade dringend Kohle, dann könnt ihr alternativ übrigens auch direkt vor den Toren von Hernand einen wertvollen Goldbarren stehlen:

Schnell Geld verdienen in Crimson Desert: 500 Silber gleich am Anfang des Spiels ganz einfach schnappen
von Samara Summer
Schnell Geld verdienen in Crimson Desert: 500 Silber gleich am Anfang des Spiels ganz einfach schnappen

Natürlich müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das zu einfach ist und ihr euch euer Geld lieber ehrlich verdient, aber auf diese Weise könnt ihr auf jeden Fall immer schnell eure Kasse aufstocken. Beispielsweise, falls ihr ziemlich viel Fleisch und Klamotten für eure Hunde-und-Katzenarmee braucht. So oder so sind die Goldigel aber wieder ein witziges Detail in der Spielwelt.

Was sagt ihr zu diesem witzigen Detail? Und werdet ihr damit mal ein bisschen Geld ranschaffen, wenn ihr knapp bei Kasse seid oder wollt ihr euch lieber alles ehrlich verdienen?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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