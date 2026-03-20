Crimson Desert: Spielzeit und Kapitel – so viel Zeit müsst ihr für das Open World-Monster einplanen

Crimson Desert ist ein ziemlich dicker Brocken und wir verraten euch hier, was das genau bedeutet.

Kevin Itzinger
20.03.2026 | 12:00 Uhr

Crimson Desert kann euch sehr lange beschäftigen und wir verraten euch, wie viel Zeit ihr einplanen solltet. Crimson Desert kann euch sehr lange beschäftigen und wir verraten euch, wie viel Zeit ihr einplanen solltet.

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Wenn ihr in das Abenteuer von Crimson Desert einsteigen wollt, habt ihr euch einen richtigen Brocken vorgenommen. Wir verraten euch in unserer Übersicht, wie viel Zeit ihr für die Story einplanen müsst, wie lange euch das Spiel darüber hinaus beschäftigen kann und was ihr alles für die Platin-Trophäe erledigen müsst.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Punkt springen wollt, könnt ihr das hier:

Video starten 8:38 Basisbau, Landwirtschaft und Rechtssystem: Crimson Desert verspricht gigantische Spieltiefe

So viel Spielzeit steckt in Crimson Desert

Crimson Desert ist definitiv ein Umfangsmonster, mit dem ihr schon ihm Rahmen der Hauptstory lange beschäftigt seid. Aufgrund zahlreicher Nebenaufgaben, Open World-Aktivitäten und umfangreichen Housing- und Crafting-Systemen könnt ihr aber noch viel mehr Zeit in das Abenteuer stecken. Unserer Erfahrung nach, könnt ihr von folgenden Zeiten ausgehen:

  • Zeit für die Story: mindestens 50 Stunden
  • Zeit für Mix aus Story und Nebenaufgaben: 100 Stunden
  • Zeit für 100%: über 150 Stunden

Natürlich hängt die Zeit noch davon ab, wie gut ihr durch das Spiel kommt und ob ihr euch etwa in den Kämpfen schwertut oder jedes Rätsel nach 5 Sekunden gelöst habt. Bei einem guten Mix aus Hauptstory und Nebenquests landet ihr aber locker bei 100 Stunden.

Wirklich nur die Hauptstory abzuschließen ist zudem ziemlich schwer, weil euch dadurch viele Elemente durch die Lappen gehen, ohne die das Spiel eine noch viel größere Herausforderung wird, als es das auch so schon ist.

Wenn ihr noch viel Zeit in die ganzen Nebenaktivitäten steckt oder sogar Completionist seid, müsst ihr wie oben geschrieben über 150 Stunden einplanen – das reicht dann auch für die Platin-Trophäe, da ihr das Spiel dafür "nur" einmal durchspielen müsst.

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Wenn ihr noch genau wissen wollt, welche Kapitel es gibt und an welchem Punkt in der Geschichte ihre euch befindet, schaut gerne noch auf der nächsten Seite vorbei. Auf Seite 3 listen wir euch zudem noch auf, welche Trophäen ihr für die Platin abschließen müsst. Weitere Guides haben wir oberhalb für euch verlinkt.

Was sagt ihr zum Umfang von Crimson Desert? Zu lang, zu kurz oder genauer euer Ding? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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