Crimson Desert-Fan ergattert ultra anstrengende Platin nach 305 Stunden und Community fragt, sich wie das sein kann - Er sagt: "Hauptsache ich esse dabei gesund"

Für Platin in Crimson Desert braucht ihr Zeit und Durchhaltevermögen.

Die Platin-Trophäe in Crimson Desert gehört zu den Aufgaben, für die man normalerweise sehr viel Zeit einplanen muss. Wer alles sehen will, ist schnell mehrere Wochen oder sogar Monate beschäftigt. Ein Spieler hat das Ganze jetzt deutlich komprimiert und einen Marathon hingelegt, den er selbst nicht unbedingt empfehlen kann.

305 Stunden in 18 Tagen

Der Spieler TioZer0 hat die Platin-Trophäe nach 305 Stunden erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel gerade einmal 18 Tage draußen. Das entspricht im Schnitt rund 13 Stunden pro Tag.

11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Autoplay

Laut eigener Aussage ist er ohne Guides gestartet und musste daher alles selbst herausfinden:

Ich bin blind rangegangen und habe 305 Stunden gebraucht. Über 60 Stunden davon gingen allein für Insekten und Fische drauf.

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Mittlerweile gibt es deutlich mehr Infos und Hilfen aus der Community. Dadurch soll sich die Zeit laut ihm auf etwa 130 bis 150 Stunden drücken lassen.

Spielen, schlafen, wieder spielen

Wie diese Spielzeit zustande kam, erklärt der Spieler selbst ziemlich offen:

Solange ich mich gut ernähre, habe ich nicht wirklich das Bedürfnis, so viel zu schlafen. Also habe ich 56 Stunden am Stück gespielt und dann acht Stunden geschlafen – und das wiederholt, bis ich fertig war. Pausen habe ich nur zum Duschen oder um Essen zu besorgen gemacht.

Er ergänzt später:

Ja, das ist extrem ungesund, ich weiß. Ich würde das niemandem empfehlen.

Er hatte in dieser Zeit kaum Verpflichtungen, wenig Arbeit und generell viel freie Zeit. Dadurch konnte er sich komplett auf das Spiel konzentrieren.

Ganz allein steht er mit der Platin inzwischen nicht mehr da. Drei Tage nach seinem Post haben bereits 16 Spieler die Trophäe freigeschaltet.

Aus eigener Erfahrung aus der Testphase kann ich sagen: Ja, es ist möglich, in wenigen Tagen mal schnell 100 Stunden zu versenken. Aber ich werde langsam doch zu alt für sowas.

Habt ihr euch schon an die Platin-Trophäe gewagt oder lasst ihr euch lieber Zeit?