Crimson Desert-Fan ergattert ultra anstrengende Platin nach 305 Stunden und Community fragt, sich wie das sein kann - Er sagt: "Hauptsache ich esse dabei gesund"

Ein Fan hat sich die Trophäe kurz nach Release gesichert und dabei einen ziemlich extremen Rhythmus durchgezogen.

Stephan Zielke
09.04.2026 | 18:05 Uhr

Für Platin in Crimson Desert braucht ihr Zeit und Durchhaltevermögen. Für Platin in Crimson Desert braucht ihr Zeit und Durchhaltevermögen.

Die Platin-Trophäe in Crimson Desert gehört zu den Aufgaben, für die man normalerweise sehr viel Zeit einplanen muss. Wer alles sehen will, ist schnell mehrere Wochen oder sogar Monate beschäftigt. Ein Spieler hat das Ganze jetzt deutlich komprimiert und einen Marathon hingelegt, den er selbst nicht unbedingt empfehlen kann.

305 Stunden in 18 Tagen

Der Spieler TioZer0 hat die Platin-Trophäe nach 305 Stunden erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel gerade einmal 18 Tage draußen. Das entspricht im Schnitt rund 13 Stunden pro Tag.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Laut eigener Aussage ist er ohne Guides gestartet und musste daher alles selbst herausfinden:

Ich bin blind rangegangen und habe 305 Stunden gebraucht. Über 60 Stunden davon gingen allein für Insekten und Fische drauf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mittlerweile gibt es deutlich mehr Infos und Hilfen aus der Community. Dadurch soll sich die Zeit laut ihm auf etwa 130 bis 150 Stunden drücken lassen.

Spielen, schlafen, wieder spielen

Wie diese Spielzeit zustande kam, erklärt der Spieler selbst ziemlich offen:

Solange ich mich gut ernähre, habe ich nicht wirklich das Bedürfnis, so viel zu schlafen. Also habe ich 56 Stunden am Stück gespielt und dann acht Stunden geschlafen – und das wiederholt, bis ich fertig war. Pausen habe ich nur zum Duschen oder um Essen zu besorgen gemacht.

Er ergänzt später:

Ja, das ist extrem ungesund, ich weiß. Ich würde das niemandem empfehlen.

Crimson Desert-Fan glitcht sich mit Kliff drei Stunden am Stück in die Höhe - und landet im Weltraum
von Linda Sprenger
Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit
von Stephan Zielke

Er hatte in dieser Zeit kaum Verpflichtungen, wenig Arbeit und generell viel freie Zeit. Dadurch konnte er sich komplett auf das Spiel konzentrieren.

Ganz allein steht er mit der Platin inzwischen nicht mehr da. Drei Tage nach seinem Post haben bereits 16 Spieler die Trophäe freigeschaltet.

Aus eigener Erfahrung aus der Testphase kann ich sagen: Ja, es ist möglich, in wenigen Tagen mal schnell 100 Stunden zu versenken. Aber ich werde langsam doch zu alt für sowas.

Habt ihr euch schon an die Platin-Trophäe gewagt oder lasst ihr euch lieber Zeit?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

Crimson Desert-Fan ergattert ultra anstrengende Platin nach 305 Stunden und Community fragt, sich wie das sein kann - Er sagt: "Hauptsache ich esse dabei gesund"

vor einem Tag

Crimson Desert-Fan glitcht sich mit Kliff drei Stunden am Stück in die Höhe - und landet im Weltraum

vor einem Tag

Crimson Desert-Spieler findet die versteckte Klinge aus Assassin's Creed und meuchelt im kompletten Ezio-Outfit

vor 2 Tagen

In Crimson Desert will ich viel lieber mit Damiane und Oongka losziehen, aber das Spiel kettet mich an Kliff - und verschenkt dabei großartige Möglichkeiten

vor 3 Tagen

In Crimson Desert solltet ihr niemals diese Markierungen auf der Minimap ignorieren, da euch sonst einiges durch die Lappen geht
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Crimson Desert-Fan ergattert ultra anstrengende Platin nach 305 Stunden und Community fragt, sich wie das sein kann - Er sagt: Hauptsache ich esse dabei gesund

vor 20 Minuten

Crimson Desert-Fan ergattert ultra anstrengende Platin nach 305 Stunden und Community fragt, sich wie das sein kann - Er sagt: "Hauptsache ich esse dabei gesund"
Zenless Zone Zero: Alle Codes im April 2026 - Diese Gratis-Items könnt ihr euch aktuell schnappen   1  

vor 25 Minuten

Zenless Zone Zero: Alle Codes im April 2026 - Diese Gratis-Items könnt ihr euch aktuell schnappen
Marvel Rivals: Alle Codes im April 2026 und wie ihr sie einlöst   2  

vor 25 Minuten

Marvel Rivals: Alle Codes im April 2026 und wie ihr sie einlöst
Pokémon TCG Pocket: Alle aktuellen Codes für Gratis-Items und wie ihr sie einlöst (April 2026)   2  

vor 25 Minuten

Pokémon TCG Pocket: Alle aktuellen Codes für Gratis-Items und wie ihr sie einlöst (April 2026)
mehr anzeigen