Crimson Desert-Spieler spüren jetzt am eigenen Leib, wie überladen die Steuerung auf PS5 ist - "Absolut grauenhaft"

PS5-Fans haben in Crimson Desert momentan insbesondere mit einer Sache zu kämpfen: der Steuerung.

Linda Sprenger
21.03.2026 | 11:00 Uhr

Autsch, für die Steuerung in Crimson Desert braucht ihr einen Führerschein. Autsch, für die Steuerung in Crimson Desert braucht ihr einen Führerschein.

Pearl Abyss' Action-Adventure Crimson Desert ist endlich da und wird von der Community insbesondere wegen seiner lebendigen Open World und seinem komplexen Kampfsystem gelobt. Doch Kliffs Abenteuer ist nicht frei von Kritik. So schimpfen PS5-Spieler*innen im Crimson Desert-Subreddit gerade über die Controller-Steuerung, für die offenbar ein eigener Führerschein nötig ist.

Zwischen Zeigefingerakrobatik und Daumenbruch

Redditor "Ok_Book_5551" findet in seinem Beitrag jede Menge Lob für Crimson Desert. Die Welt sei wunderschön, die Kämpfe spaßig. Tja, wäre da eben nicht die Steuerung. Die verlangt nämlich ordentlich Eingewöhnungszeit von euch ab.

Video starten 29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

Besagter User schreibt zur Steuerung auf der PS5 Folgendes:

Absolut grauenhafte Steuerung – wer auch immer sie entworfen hat, sollte gezwungen werden, die Tutorials dieses Spiels für jede Fähigkeit und jede Bewegung zu spielen, dann sein Gedächtnis gelöscht bekommen und das Ganze noch einmal machen müssen.

Um ehrlich zu sein, finde ich trotzdem nicht, dass es so schlimm ist, wie manche behaupten. Dass das Aufheben von Beute vom Boden und das Springen auf derselben Taste/Interaktion liegen (sic!), macht es ziemlich furchtbar – aber abgesehen davon würden mich die anderen Dinge nicht wirklich stören.

Kleine Richtigstellung: Springen und Aufheben von Loot sind nicht die gleiche Interaktion, zumindest nicht ganz. Wenn ihr auf Viereck tippt, dann springt ihr. Nähert ihr euch einem Gegenstand, erscheint Viereck und ihr haltet entsprechende Taste gedrückt, um zu looten. Das sorgt am Ende des Tages natürlich trotzdem für Verwirrung.

Aber nicht nur auf der Konsole, sondern auch auf dem PC treibt uns Crimson Desert zu schweißtreibendem Fingersport an. Wie die Kolleg*innen von der GameStar berichten, wird das Action-Adventure deshalb aktuell auch auf Steam kritisiert. So müssen für einige Aktionen gleich mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden, zudem lässt sich WASD nicht neu belegen, wodurch sich das Abenteuer sehr hakelig spielt.

Nicht aufgeben, reinknien: Wer aber geduldig ist und sich in die Steuerung reinfuchst, bekommt mit Crimson Desert ein grandioses Action-Adventure geboten. "Habt ihr die Steuerung erst auf dem Kasten, bekommt ihr nämlich ein grandioses und unglaublich befriedigendes Kampfsystem, das in puncto Flexibilität, Style und Wucht neue Maßstäbe im Genre der Open World-Actionspiele setzt", schreibt Kollege Kevin hierzu in seinem Test:

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Crimson Desert ist seit dem 19. März 2026 für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC erhältlich. Für Tester Kevin ist das Mammut-Rollenspiel trotz schwerem Einstieg ein Kandidat auf sein Spiel des Jahres. Den GamePro-Test haben wir oben für euch verlinkt.

Was ist eure Meinung zur Steuerung von Crimson Desert?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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