Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose

Endlich ungeschminkt und spielbar: In unserem unkommentierten Gameplay-Video aus der PC-Version von Crimson Desert seht ihr den ersten Bosskampf des Spiels. Dabei werdet ihr Zeuge, wie unser Probespieler mehrfach den Bildschirmtod stirbt. Das Problem ist die überladene Steuerung am PS5-Controller; Maus und Tastatur waren bei der Anspielgelegenheit nicht verfügbar.

Entwickler Pearl Abyess hat versucht, eine enorme Fülle an Funktionen auf die verfügbaren Tasten zu pressen. Das führt in der Hitze des Gefechts schnell zu Knoten in den Fingern. Wer die Lernkurve jedoch meistert, entdeckt ein sehr tiefgängiges Kampfsystem, das Schwert, Schild, Bogen und Wrestling-Moves kombiniert.

Wie gut Crimson Desert auch nach Dutzenden Stunden noch ist, verrät euch unser finaler Test am 18. März 2026. Einen Tag später ist dann Release.