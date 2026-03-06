Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich

Pearl Abyss verspricht mit Crimson Desert nicht weniger als die eierlegende Wollmilchsau. Wir sollen nicht nur Pferde driften lassen, sondern auch Bären, Dinos, Mechs und Drachen reiten. Wir fliegen mit Hand-Helikoptern, suplexen schwer gepanzerte Ritter, züchten Tiere, verprügeln NPCs auf offener Straße und spielen zwischendurch eine Runde Stein-Schere-Papier. Aber übernimmt sich das Studio da vielleicht nicht?

Das sieht im Trailer unfassbar cool aus, weckt aber auch berechtigte Zweifel an der spielerischen Tiefe. Fügen sich all diese verrückten Elemente – vom Panzer-Steuern und Türme-Umhauen bis hin zum Katzen-Tragen und Haus-Einrichten – wirklich zu einem stimmigen RPG-Erlebnis zusammen? Oder verkommt die Welt zu einem völlig überladenen Freizeitpark voller oberflächlicher Gimmicks? Wir diskutieren kritisch, wie stark die MMO-Vergangenheit des Studios durchschimmert. Und vor allem müssen wir klären: Kann ein Spiel, das scheinbar alles auf einmal sein will, technisch überhaupt flüssig laufen, oder bricht es unter seinen eigenen Ambitionen zusammen?

Michi hat das Action Adventure 6 Stunden lang auf Herz und Nieren ausprobiert und kann nun darüber sprechen. Vom Wortkargen Hauptcharakter über die Verbindungen zu Black Desert Online bis zum Kampfsystem: Wir klären,ob das Spiel hält, was die Trailer versprechen.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!