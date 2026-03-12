Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat

Vor dem Release von Crimson Desert am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC hat Entwickler Pearl Abyss den Launch-Trailer veröffentlicht, der von imposanten Bosskämpfen über Rätsel bis hin zu weitläufigen Landschaften so allerhand zeigt, was das massive Rollenspiel ausmacht.

Ob sich das RPG auch gut spielt, erfahrt ihr im GamePro-Test, den wir einen Tag vor Release um 23 Uhr veröffentlichen.