Läuft gerade Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat
Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat

0 Aufrufe

Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat

Dennis Müller
12.03.2026 | 11:45 Uhr

Vor dem Release von Crimson Desert am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC hat Entwickler Pearl Abyss den Launch-Trailer veröffentlicht, der von imposanten Bosskämpfen über Rätsel bis hin zu weitläufigen Landschaften so allerhand zeigt, was das massive Rollenspiel ausmacht.

Ob sich das RPG auch gut spielt, erfahrt ihr im GamePro-Test, den wir einen Tag vor Release um 23 Uhr veröffentlichen. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose Video starten   10     3:43

vor 4 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt Video starten   15     1   29:34

vor einer Woche

Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt
Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz Video starten   1     1   3:56

vor 5 Tagen

Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz
Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich Video starten   4     1:12:41

vor 5 Tagen

Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.547 Videos

Zum Kanal
Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt Video starten   15     1   29:34

vor einer Woche

Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt
Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose Video starten   10     3:43

vor 4 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum Video starten   2     1   3:36

vor einem Tag

Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum
Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz Video starten   1     1   3:56

vor 5 Tagen

Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz
Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat Video starten   1:45

vor 42 Minuten

Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat
Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht Video starten   2   2:23

vor einem Tag

Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat Video starten   1:45

vor 42 Minuten

Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive RPG alles auf dem Kasten hat
Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum Video starten   2     1   3:36

vor einem Tag

Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert - und verrät das Release-Datum
Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht Video starten   2   2:23

vor einem Tag

Neuer Super Mario Galaxy-Trailer ist da und jetzt wissen wir, wer Yoshi spricht
Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose Video starten   10     3:43

vor 4 Tagen

Der erste große Bosskampf in Crimson Desert geht für uns mächtig in die Hose
Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten Video starten   5     1:19:00

vor 4 Tagen

Von WoW bis KCD 2: Warum uns Game-Soundtracks ein Leben lang begleiten
Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen! Video starten   1   19:35

vor 4 Tagen

Schauen wir mal was wird... Diese Spiele machen uns 2026 große Sorgen!
Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz Video starten   1     1   3:56

vor 5 Tagen

Crimson Desert: Ein Spaziergang im Grünen endet in einem Feuerwehreinsatz
Crowalt: Traces of the Lost Colony - Trailer zum Mystery-Adventure Video starten   1:24

vor 5 Tagen

Crowalt: Traces of the Lost Colony - Trailer zum Mystery-Adventure
Wir werden mit der Zeit immer besser Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt Video starten   1     18:34

vor 5 Tagen

"Wir werden mit der Zeit immer besser" Einer der Chefs hinter Diablo 4 spricht Klartext, was die Zukunft alles auf den Kopf stellt
Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich Video starten   4     1:12:41

vor 5 Tagen

Nach 6 Stunden Crimson Desert - Das kann das Action Adventure wirklich
Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln Video starten   1     0:19

vor 5 Tagen

Pokémon Pokopia Zeitreisen: So überspringt ihr nervige Wartezeiten und farmt Wunderinseln
Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt Video starten   8:16

vor 6 Tagen

Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt
mehr anzeigen