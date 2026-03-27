Crimson Desert-Spieler fährt mit dem Boot zum Ende der Spielwelt - und wenn ihr seht, was da wartet, werdet ihr es womöglich nicht nachmachen

Selbst die massivsten Videospielwelten enden irgendwo, das gilt auch für die gigantische Map des neuen Open World-Spiels Crimson Desert. Aber wer sich in ein Boot setzt und bis zum Rand der Karte rudert, stößt keinesfalls einfach nur auf eine unsichtbare Wand oder ein unendliches Nichts aus Wellen unterm Horizont. Das hat ein Fan jetzt getestet – damit ihr es nicht müsst!
Crimson Desert-Fan rudert so weit er kann und wird verschlungen
Reddit-User Intelligent-You-7002 hat sich der Aufgabe gestellt und präsentiert uns das Ergebnis in einem Clip. Der zunächst entspannte Ausflug bei Sonnenschein wandelt sich schnell dramatisch: Dicke Wolken ziehen auf, die See wird ziemlich rau und dann das ... Seht am besten selbst:
Link zum Reddit-Inhalt
Ein ziemlich cooler Abgang, auch mit dem atmosphärischen Gesang, den der Meeresgigant von sich gibt. Allerdings eher nichts für alle mit Angst vor Seemonstern. In unserer Redaktion gab es jedenfalls direkt Leute, die Gänsehaut bekommen haben und jetzt nur noch mit mulmigem Gefühl losrudern. Aber das Spiel hat ja immerhin vorher noch mit den Worten "Diese Region kann nicht betreten werden" gewarnt.
User Kmsman11 findet: "Das ist mal eine Art, den Rand zu gestalten. Scheiße, ja!" Und das versteckte Detail ist tatsächlich ziemlich cool, völlig einzigartig ist es allerdings in der Videospielwelt nicht, wie auch weiterere User in der Diskussion unter dem Beitrag anmerken.
Auch im Angelabenteuer Dredge und im Tiefseespiel Subnautica werden freche Fans, die zu weit aufs Meer rausfahren zu "Fischfutter". Wobei das bei diesen Spielen auch deutlich vorhersehbarer ist. Doch auch in Open World-Vorreiter GTA 5 werden wir verschlungen, wenn wir versuchen, mit dem Boot zu entkommen. Dieses gibt nämlich irgendwann den Geist auf, was einem hungrigen Hai gelegen kommt.
Crimson Desert ist am 19. März erschienen und die ersten Patches haben noch mal einen ganzen Schwung dringend benötigter Quality of Life-Features nachgereicht. Viele Spieler*innen sind aktuell dabei, jeden Winkel der Welt zu entdecken. Um haufenweise große und kleine Geheimnisse zu entdecken, müssen wir gar nicht erst bis zum Rande der Map gelangen.
Wie gefällt euch dieser Stopper am Ende der Map?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.