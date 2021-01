Cyberpunk 2077-Fan zeigt Trick, der euch zum Granaten-Monster macht

Cyberpunk 2077 stellt euch die Frage: Wer wärt ihr in einer dystopischen Zukunft? Wie würdet ihr euch verteidigen und in den Kampf gehen? Als gewissenloser Hacker? Als vorsichtiger Stratege? Oder doch lieber als wildgewordenes Granaten-Monster, das Knallkugeln durch die Gegend wirft als wären es olle Kamelle? Night City, Alaaf! Ein Reddit-User hat einen kleinen Trick geteilt, der euch letzteren, sehr subtilen "Character Build" ebenfalls ermöglicht.

Granaten-Trick in Cyberpunk 2077 lässt es ordentlich krachen

User Johadan postete ein Video im Cyberpunk 2077-Subreddit, dass ihn dabei zeigt, wie er scheinbar ohne jede Schwierigkeiten Granaten in Gegnermengen wirft, nur um sie dann mitten im Flug mit der Pistole abzuschießen und explodieren zu lassen. Keine Zeit für die Gegner in Deckung zu gehen, volle Druckwelle - eine ziemliche effiziente Methode, um Kämpfe schnell hinter sich zu bringen.

Aber seht euch das Spektakel selbst an:

Link zum Reddit-Inhalt

Wie stellt er das an? Offenbar ist das nicht einmal ein großes Geheimnis, denn die Flugkurve der Granaten streift automatisch das Visier eurer Waffe. Falls ihr euch also kein Stückchen bewegt, nachdem ihr die Granate geworfen habt, ist ein Treffer mit dem richtigen Timing nahezu garantiert. Auf den Konsolen geht das dank Controller-Steuerung sogar noch ein bisschen leichter - sogar Sprünge in die Luft sind dann relativ einfach möglich.

Daher fällt die beigelieferte Anleitung auch angenehm kurz aus:

Granate werfen Granate abschießen zum Cyberpsycho werden

Mit den richtigen Perks lässt sich diese Methode sogar noch etwas verstärken. So könnt ihr euch beispielsweise vor Schaden durch selbst ausgelöste Explosionen schützen und komplett ohne jede Vorsicht durchdrehen. Da es in Cyberpunk 2077 ohnehin Granaten im Überfluss gibt, scheint die patentierte Cyberpsycho-Methode auf jeden Fall perfekt geeignet zu sein, um sich abzureagieren.

Es gibt noch ein paar andere Tricks (manche nennen sie "Exploits"), die euch das Leben in Cyberpunk 2077 leichter machen können:

Ihr wollt ernstgemeinte Character Builds? Die haben wir auch

Falls ihr das Granaten-Monster zwar witzig findet, aber viel lieber wissen wollt, wie ihr euch tatsächlich skillen könnt, um in Cyberpunk 2077 brillieren zu können, haben wir auch etwas zu bieten. In unseren Guides könnt ihr sowohl die besten Waffen, Skills und Cyberware für einen Action-, Stealth- oder Hacking-Fokus finden.

Habt ihr auch ein paar Tricks auf Lager, mit denen jeder Kampf in Cyberpunk 2077 zum Zuckerschlecken wird?